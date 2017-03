Tây Ban Nha khẳng định chưa cần cứu trợ toàn diện

Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos khẳng định, hiện Madrid chưa cần tới gói giải cứu toàn diện, song lưu ý rằng cuộc khủng hoảng hiện nay diễn biến nghiêm trọng hơn những gì một quốc gia có thể đối phó.



Theo Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, kinh tế nước này đã suy giảm 0,4% trong quý 2/2012, cao hơn mức giảm 0,3% trong quý 1/2012, do khủng hoảng nợ ảnh hưởng mạnh tới lòng tin và chi tiêu tiêu dùng.



Chính phủ dự đoán kinh tế sẽ tiếp tục suy thoái trong năm 2013, thay vì có thể tăng trưởng nhẹ như dự báo trước đó.



Trong khi đó, các thị trường tài chính cũng đã "quay lưng" lại với Madrid trong những tuần gần đây sau những phản ứng tích cực ban đầu về gói "thắt lưng buộc bụng" khổng lồ trị giá 65 tỷ euro.



Trong phiên giao dịch ngày 23/7, lãi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha kỳ hạn 10 năm đã tăng từ 7,225% lên 7,498%, vượt mức nguy hiểm 7% trong dài hạn.



Tuy nhiên, bất chấp các đồn đoán, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn đứng ngoài cuộc và từ chối "nhảy" vào thị trường để xoa dịu các căng thẳng nợ như từng can thiệp hồi năm ngoái, thời điểm lãi suất trái phiếu chính phủ của Tây Ban Nha và Italy đã chạm ngưỡng nguy hiểm.



Bất chấp những căng thẳng trên các thị trường tài chính, Thủ tướng Italy Mario Monti đã loại trừ khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khẩn cấp thảo luận về khủng hoảng nợ.



Hiện lãi suất vay mượn của các nền kinh tế đang gặp khó khăn khác trong Eurozone cũng đang phải chịu nhiều sức ép, cho dù EU đã chính thức thông qua gói giải cứu hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha trị giá 100 tỷ euro cuối tuần trước.



Tại Italia, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng từ 6,149% lên 6,332%.



Năm 2011, thâm hụt ngân sách của Tây Ban Nha lên tới 8,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), không đáp ứng được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống ngưỡng 6% GDP, chủ yếu do các khoản chi của chính quyền 17 vùng trong nước cho giáo dục và chăm sóc y tế tăng cao.





Theo (TTXVN)