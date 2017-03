Tây Ban Nha lún sâu vào khủng hoảng nợ

Trong các giao dịch thương mại gần đây, đồng euro đang dần mất giá trị của mình so với đồng yên Nhật, tụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2000, 1 EUR chỉ còn tương đương với 94,91 JPY.



Thứ sáu tuần trước, khu vực Valencia của Tây Ban Nha đã gửi yêu cầu cho Chính quyền trung ương để được nhận sự giúp đỡ tài chính. Chi phí vay nợ của nước này đang tăng tới mức được coi là không bền vững về lâu dài.



Lãi suất trái phiếu 10 năm của Tây Ban Nha đã tăng vọt lên 7,28% và chỉ số chứng khoán của Ibex Tây Ban Nha đã giảm gần 6%, mức giảm tồi tệ nhất trong hai năm qua. Lãi suất này đã cao tương đương với Hy Lạp tại thời điểm nước này cầu viện gói cứu trợ đầu tiên. Động thái này khiến các nhà đầu tư lo ngại Madrid sẽ sớm phải kêu gọi sự trợ giúp tài chính toàn diện từ bên ngoài.







Đồng euro đang mất giá so với đồng yên Nhật.



Theo Nguyễn Tâm (VNE)



“Điều đáng lo là chính quyền Tây Ban Nha đang vay nợ nhiều. IMF và Quỹ cứu trợ khu vực đồng euro có thể sẽ phải đưa ra một gói hỗ trợ cho nước này trong trường hợp xấu nhất", ông Justin Harper của IG Markets cho biết, "Các nhà đầu tư đang chuyển hướng vào các tài sản an toàn hơn là đồng euro".Thời gian qua chính quyền nước này phải vay nhiều tỷ euro từ chính các ngân hàng trong nước do không thể vay từ thị trường quốc tế. Ngược lại, các ngân hàng trong nước cũng đang khốn đốn vì “bong bong” bất động sản, phải vay lại tiền từ chính phủ. Chính quyền Madrid không có đủ tiền và không thể in thêm tiền. Việc phát hành thêm tiền chỉ được thực hiện bởi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).Hệ thống tài chính Tây Ban Nha đang rơi vào vòng luẩn quẩn, bế tắc. Các nhà phân tích cho biết, tình hình ở Tây Ban Nha làm dấy lên lo ngại cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro đang ngày càng xấu đi và có nguy lan rộng sang các nền kinh tế lớn trong châu Âu.