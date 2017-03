Thái Lan: Luật tình trạng khẩn cấp "báo hại" giới kinh doanh

Người biểu tình phản đối chính phủ ở Bangkok ngày 21/1. (nguồn: THX/TTXVN)

Luật tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng từ hôm nay và sẽ kéo dài trong 60 ngày nhằm đối phó với phong trào biểu tình chống chính phủ và sự gia tăng bạo lực thời gian gần đây.Luật này sẽ cho phép chính quyền ban bố giới nghiêm, hạn chế sự đi lại của người dân và kiểm duyệt cả báo chí, truyền thông. Nó cho phép chính quyền có thêm quyền lực để giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả hơn. Dự kiến luật này sẽ được gia hạn trong trường hợp cần thiết.Trong một tuyên bố, phòng thương mại Thái Lan cho biết chính phủ nên xem xét lại quyết định của mình bởi nó sẽ gây tổ hại cho hoạt động kinh doanh, vốn đã khó khăn trong thời gian qua bởi phong trào biểu tình chống chính phủ kéo dài. Các biện pháp cứng rắn sẽ không chấm dứt được tình trạng biểu tình hiện nay mà chỉ làm tổn hại cho hoạt động kinh doanh.Theo Hội đồng du lịch Thái Lan, luật tình trạng khẩn cấp cũng sẽ tác động tới ngành công nghiệp du lịch của nước này bởi các tour và khách du lịch chỉ được phép thăm quan một số khu vực nhất định tại thủ đô.Ngoài các điểm du lịch bị ảnh hưởng, khách du lịch cũng sẽ hạn chế tới Thái Lan vì có thể bị gây phiền hà bởi các biện pháp an ninh tại các sân bay và cửa khẩu.Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đánh giá rằng bạo lực có thể sẽ gia tăng cùng với việc gia tăng các biện pháp an ninh được áp dụng trong luật tình trạng khẩn cấp. Quân đội có thể được huy động với số lượng lớn vì số lượng biểu tình lần này nhiều hơn so với năm 2010.

Hiện tại, lòng tin của các nhà đầu tư đối với Thái Lan đã giảm tới mức thấp nhất. Trong con mắt của người nước ngoài, Thái Lan đang là một đất nước hỗn loạn.

Theo Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)