Thái Lan sẽ bán 1 triệu tấn gạo từ kho dự trữ

Bắt đầu từ tháng 4.2010, các đoàn doanh nghiệp Thái sẽ tiếp cận các thị trường Malaysia, Bangladesh, Indonesia, Singapore, Iran, UAE, Libya, Ghana, Ấn Độ, Mỹ, Úc, Philippines, Mauritius và Nam Phi để xúc tiến kế hoạch này.

Nhiều nhà kinh doanh Thái Lan lo ngại khi bán ra một lượng dự trữ gạo lớn, giá gạo có thể rớt thấp hơn mức hiện nay. Kể từ tháng 1.2010, chính phủ Thái Lan đã thất bại trong việc bán gạo cho các nhà xuất khẩu và các nhà giao dịch trong nước sau một số đợt đấu thầu, do mức giá đưa ra thấp. Các nhà xuất khẩu ủng hộ kế hoạch xuất khẩu gạo của chính phủ, song lo ngại do một phần lượng gạo dự trữ khá lâu sẽ khiến việc kiếm người mua gặp khó khăn, dẫn tới giá thấp. Giá gạo trắng loại B 100% của Thái Lan giao dịch ở mức 520 USD/tấn ngày 29.3, so với mức 600 USD/tấn hồi đầu năm.

Theo K.D (SGTT/ TNA, Reuters)