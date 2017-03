Thái Lan thu hút du khách đồng tính

Theo Boutique, năm 2012, lượng du khách đồng tính đã đóng góp khoảng 1,6 tỉ USD cho ngành du lịch Thái Lan.

Công ty du lịch chuyên phục vụ người Hồi giáo Crescentrating (Singapore) xếp Thái Lan hiện là điểm đến ưa thích thứ ba của người Hồi giáo trong nhóm các nước không thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, đứng sau Singapore và Bosnia.

Theo báo New York Times (Mỹ), đây là kết quả của các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị du lịch gần đây của ngành du lịch đất nước của những nụ cười. Các chiến dịch chủ định thu hút số du khách ngại ngần đến các nước Đông Nam Á vì các nhạy cảm về chính trị hoặc kỳ thị đối xử.

Là đất nước Phật giáo, tuy nhiên Thái Lan rất chú trọng thu hút du khách Hồi giáo bằng cách sẵn sàng thỏa mãn các nhu cầu của người Hồi giáo. Người Hồi giáo sang Thái Lan du lịch có thể dễ dàng chọn thức ăn phù hợp ở bất cứ điểm du lịch nào, mọi khu mua sắm lớn hay TP biển Pattaya đều trang bị những phòng cầu nguyện.

Du khách ở quận Silom (Bangkok, Thái Lan) - địa điểm ưa thích của người đồng tính.

Kết quả là lượng du khách đến Thái Lan tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là du khách từ các nước Hồi giáo. Năm 2012 đã có 22 triệu du khách đến Thái Lan, tăng gấp đôi lượng khách một thập niên trước, mang về cho đất nước hơn 31 tỉ USD.

Bên cạnh đó, chiến dịch quảng bá thu hút du khách đồng tính của Thái Lan “Go Thai. Be Free” (Đến Thái Lan và cảm nhận sự tự do) bắt đầu từ hai năm trước. Thái Lan là nước châu Á duy nhất mà ngành du lịch có chiến dịch quảng bá nhắm đến các du khách đồng tính. Trong khi đổ đến Thái Lan thì theo New York Times, đa phần người đồng tính lại không chọn đến Brunei, Malaysia, Myanmar và Singapore, những nước không công nhận quan hệ đồng giới.

Ông Steve Johnson, Giám đốc tiếp thị chiến dịch thu hút du khách đồng tính đến Thái Lan chi nhánh ở Mỹ, cho biết chiến dịch này thu lợi rất nhiều vì du khách đồng tính thường có thu nhập cao và chi tiêu thoải mái.

Trả lời phỏng vấn New York Times, Giám đốc Phòng Du lịch TP Chiang Mai Wisoot Buachoom tự hào Thái Lan là đất nước cởi mở và tự do một cách tuyệt đối. Theo ông, điều này tốt cho ngành du lịch vì sẽ không có nhiều người quyết định đến với một đất nước mà họ biết chắc nơi đó không chào đón họ. Điều này phù hợp với đánh giá của du khách Israel Maor Engel: Không giống các nước khác, Thái Lan không căn vặn du khách đến từ nước nào, tại sao đến đây, xu hướng giới tính thế nào mà chỉ quan tâm đến việc họ mang tiền qua chi xài ở Thái Lan.

Có thể đánh giá sát hơn hiệu quả các chiến dịch quảng bá, tiếp thị du lịch của Thái Lan nếu nhìn sang cách làm du lịch của một số nước láng giềng, những nơi mà phân biệt chính trị, sắc tộc, tôn giáo và giới tính đã làm du khách ngại đến.

Vì lý do chính trị, hai đất nước Hồi giáo Malaysia, Indonesia cấm người Israel đến du lịch. Trong khi Thái Lan từ lâu đã là một trong những điểm đến yêu thích của du khách Israel (năm 2012 có 120.000 lượt du khách Israel đến Thái Lan). Trong khi đó, không có được thái độ ôn hòa với du khách Hồi giáo như Thái Lan, nước Phật giáo láng giềng Myanmar vẫn có làn sóng phản đối Hồi giáo rất mạnh.

