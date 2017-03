Thái lo ngại việc tăng lương làm giảm cạnh tranh

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)



Theo ông Dusit, nếu đảng Puea Thai (Vì nước Thái) thực hiện kế hoạch trên như đã hứa hẹn thì thu nhập của người lao động sẽ tăng lên khoảng 260 USD/tháng, cao hơn rất nhiều so với mức 50-60 USD/tháng tại Myanmar, 60-70 USD/tháng tại Campuchia và Lào.Chiều hướng giá thành phẩm tăng lên do chi phí sản xuất cao hơn sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Thái Lan. Và khi sức cạnh tranh của Thái Lan giảm, các nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ chuyển hướng tới thị trường Việt Nam, Indonesia và các nước láng giềng khác.Trong khi đó, ông Nandor von der Luehe, chủ tịch Các Phòng thương mại nước ngoài tại Thái Lan, cũng cho rằng các chính sách của đảng Puea Thai đang làm Thái Lan mất dần sức cạnh tranh đối với giới đầu tư ngoại quốc. Trừ chế tạo và du lịch, Thái Lan đang thụt lùi trước các nước khác ở Đông Nam Á trong các lĩnh vực còn lại.Còn Thanavath Phonvichai, nhà kinh tế của trường Đại học Thai Chamber of Commerce, cho rằng kế hoạch tăng mức lương tối thiểu trên cả nước kể trên sẽ là đòn giáng mạnh vào hoạt động sản xuất và kinh doanh ở Thái trong 2-3 năm tới. Lý do là vì số doanh nghiệp sử dụng nhiều nhân công hiện chiếm tới 30-40% tổng số công ty và doanh nghiệp của Thái Lan, đất nước đang phải đương đầu với thách thức về bảo đảm ổn định chính trị và những nguyên tắc tiền tệ-tài chính.Trước tình hình trên, một số giới chức ở Bangkok cho rằng Thái Lan cần phải nâng cao năng lực trong những ngành chiến lược và chú trọng đào tạo nhân công lành nghề. Điều này đặt ra trong bối cảnh sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN đầt đủ vào năm 2015 sẽ mang đến nhiều phương án lựa chọn hơn cho các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực.