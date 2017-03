Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ tăng kỷ lục

Như vậy, mức bội chi trong 2 tháng đầu của năm tài khóa 2011 (bắt đầu từ ngày 1/10) của Mỹ đã tới 290,8 tỷ USD.



Báo cáo ngày 10/12 của Bộ Tài chính Mỹ còn cho biết trong tháng 11/2010, tổng chi tiêu liên bang đã lên tới 585,7 tỷ USD, trong đó 128,3 tỷ USD chi cho quốc phòng, 36,8 tỷ USD để trả lãi suất trên các khoản nợ và 20 tỷ USD chi cho trợ cấp thất nghiệp. Trong khi đó, tổng thu liên bang trong tháng đó chỉ đạt 294,9 tỷ USD. Như vậy, đây là tháng thứ 26 liên tiếp ngân sách của Mỹ bị thâm hụt.



Theo tính toán của các nhà phân tích, thỏa thuận về việc gia hạn giảm thuế mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama và đảng Cộng hòa vừa đạt được trong tuần này có thể đưa mức thâm hụt ngân sách liên bang trong năm tài khóa này sẽ lên mức cao nhất trong lịch sử, với khoảng 1.500 tỷ USD, cao hơn so với mức 1.416 tỷ USD(chiếm 10% GDP) của năm tài khóa 2009 và mức 1.294 tỷ USD (chiếm 9% GDP) của năm tài khóa 2010.



Cùng ngày, trong một báo cáo khác, Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong tháng 10 vừa qua, cán cân thương mại của Mỹ bị thâm hụt 38,7 tỷ USD, giảm 13,2% so với mức 44,6 tỷ USD của tháng trước đó, và là mức thâm hụt thấp nhất trong năm nay.



Theo Bộ trên, xuất khẩu của Mỹ trong tháng 10 đã tăng 3,2% so với tháng trước đó, đạt tới 158,7 tỷ USD nhờ gia tăng xuất khẩu máy móc, nông sản và ôtô. Nhập khẩu giảm 0,5% xuống còn 197,4 tỷ USD, chủ yếu do nhu cầu về xăng dầu và ôtô nhập khẩu giảm.



Trong tháng 10, thâm hụt thương mại với Trung Quốc giảm 8,3% xuống còn 25,5 tỷ USD, song thâm hụt thương mại với Canada, đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, lại tăng 19,6 % lên 1,1 tỷ USD, với Liên minh châu Âu tăng 17,4 % lên 7,1 tỷ USD và với Nhật Bản cũng tăng 12,5% lên 5,7 tỷ USD./.





(TTXVN/Vietnam+)