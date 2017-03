Thâm hụt thương mại của Mỹ cao nhất từ năm 2008

Theo báo cáo công bố ngày 10/2 của Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng cuối cùng của năm 2011 lên tới 48,8 tỷ USD so với 47,1 tỷ USD trong tháng trước đó. Đây là mức thâm hụt thương mại lớn nhất của Mỹ kể từ tháng 7/2008.



Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang thị trường châu Âu trong tháng 12/2011 tăng 7,2% so với mức giảm hơn 6% trong tháng trước, một dấu hiệu cho thấy các bạn hàng châu Âu vẫn tiếp tục nhập khẩu nhiều hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, bất chấp cuộc khủng hoảng nợ đang hoành hành châu lục này.



Người tiêu dùng châu Âu hiện mua tới 1/5 hàng hóa xuất khẩu của Mỹ. Trong tháng 12/2011, xuất khẩu của Mỹ tăng 0,7% trong khi nhập khẩu tăng tới 1,3%.



Tổng thâm hụt thương mại của Mỹ trong năm 2011 là 588 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2008, cho dù cả xuất và nhập khẩu đều tăng với mức cao kỷ lục.



Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ trong năm 2011 tăng 14,5%, đạt 2.100 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 13,8%, đạt 2.660 tỷ USD.



Trong quý cuối cùng của năm 2011, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng ở mức 2,8% và như vậy cả năm 2011, GDP của Mỹ tăng 1,7%, chỉ bằng một nửa so với tốc độ tăng GDP năm 2010.



Các chuyên gia kinh tế của JPMorgan Chase dự báo, tốc độ tăng GDP của Mỹ trong năm 2012 có thể đạt 2,3%.





