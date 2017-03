Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc tăng

Tại một trung tâm hỗ trợ người thất nghiệp ở Miami, Florida, Mỹ. (Nguồn: Guardian)



Theo Vân Anh (TTXVN)



Trung Quốc, được coi là "công xưởng" của thế giới với ngành chế tạo có quy mô khổng lồ, đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới những năm gần đây.Trong năm 2011, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 295 tỷ USD, một phần được cho là Bắc Kinh đã áp dụng những biện pháp làm đồng Nhân dân tiền tệ thấp hơn giá trị thực của nó.Robert Scott, Giám đốc bộ phận nghiên cứu chính sách chế tạo và thương mại thuộc viện trên, cho biết việc Chính phủ Trung Quốc đã can thiệp vào thị trường tiền tệ để giữ đồng Nhân dân tệ có giá trị thấp hơn so với đồng đôla Mỹ là nguyên nhân chính làm cho thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc gia tăng.Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc được định giá thấp đã hỗ trợ rất lớn cho xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc.Ông Scott cho rằng đồng Nhân dân tệ hiện vẫn còn được định giá thấp hơn ít nhất 33% so với USD, mặc dù giá trị của nó đã tăng lên trong những năm gần đây.Lĩnh vực bị mất việc làm nhiều nhất ở nước Mỹ là sản xuất máy tính, thiết bị điện tử, may mặc, chế tạo kim loại, đồ nội thất, nhựa và cao su, ôtô và phụ tùng ôtô. Tình trạng mất việc làm của Mỹ đã lan rộng ra tất cả 50 bang, nhiều nhất là ở California, Texas, New York, Illinois và Bắc Carolina.Trong khi đó, các nghiệp đoàn ở Mỹ hối thúc chính quyền của Tổng thống Barack Obama và Quốc hội Mỹ thực thi những biện pháp hà khắc hơn để kiềm chế tình trạng thâm hụt thương mại với Trung Quốc.