Thâm hụt thương mại Mỹ lại tăng với mức kỷ lục

Trong tháng 12, cả xuất khẩu và nhập khẩu của Mỹ đều đạt mức cao.



Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong tháng cuối năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 163 tỷ USD, tăng 2,8 tỷ USD so với tháng trước đó và là mức cao nhất tính từ tháng 7/2008.



Kim ngạch xuất khẩu tăng là do có sự gia tăng bán máy công nghiệp, máy bay dân sự và ôtô cùng phụ tùng ôtô. Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng đến mức cao nhất tính từ tháng 10/2008 với giá trị đạt hơn 203 tỷ USD, tăng 5 tỷ USD so với tháng trước và chủ yếu là do tăng nhập khẩu xăng dầu.



Mặc dù thâm hụt thương mại chung của Mỹ trong tháng 12/2010 tăng, nhưng thâm hụt thương mại với Trung Quốc lại giảm. Trong tháng 12, xuất khẩu của Mỹ vào Trung Quốc tăng 6,8%, đạt mức kỷ lục mới 10,12 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 12%. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại với Trung Quốc cả năm 2010 vẫn đạt mức kỷ lục 273 tỷ USD.



Trong tháng 12, thâm hụt thương mại của Mỹ với châu Âu và Mexico đều giảm, song thâm hụt thương mại với Nhật Bản và Canada lại tăng mạnh.



Theo số liệu thống kê, cả năm 2010, Mỹ xuất khẩu 1.831,8 tỷ USD và nhập khẩu 2.329,7 tỷ USD, đưa mức thâm hụt thương mại của Mỹ cả năm lên 497,8 tỷ USD, tăng 32,8% so với năm 2009 - năm mà thâm hụt thương mại của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong tám năm do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính.



Giới chuyên gia kinh tế trông chờ một kết quả khả quan hơn trong năm 2011 bởi họ tin tưởng nền kinh tế số một thế giới sẽ được hưởng lợi nhờ tỷ giá đồng USD so với các ngoại tệ mạnh khác giảm, giúp hàng hóa xuất khẩu của Mỹ tăng tính cạnh tranh hơn trên thị trường./.





(TTXVN/Vietnam+)