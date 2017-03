Thâm hụt thương mại Mỹ tiếp tục tăng cao

Báo cáo ra ngày 12/1 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết tháng 11/2009 là tháng thứ 7 liên tiếp Mỹ đạt giá trị xuất khẩu tăng vì nhu cầu về xe ôtô, hàng nông sản và máy móc công nghiệp do Mỹ sản xuất tăng.





Nhập khẩu cũng tăng 2,6% so với tháng 10/2009, đứng đầu là xăng dầu.



Cũng trong tháng 11 năm ngoái, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc giảm 10,8% so với tháng trước đó xuống còn 20,2 tỷ USD, nhưng đây vẫn là mức thâm hụt lớn nhất của Mỹ với nước ngoài.



Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Mỹ với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Mexico cũng vẫn tăng đáng kể, trái chiều với Canada (giảm hơn 30%).



Bên cạnh đó, Mỹ tiếp tục đạt thặng dư thương mại với Hongkong (Trung Quốc), Australia, Singapore, Ai Cập và một số nước khác.



Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2009, cán cân thương mại của Mỹ thâm hụt gần 372 tỷ USD, giảm gần một nửa so với mức thâm hụt cùng kỳ năm 2008.



Cùng ngày 12/1, Mỹ và Mexico đã khánh thành cầu Anzalduas, cửa khẩu mới đầu tiên giữa hai nước trong vòng một thập kỷ qua.



Tại lễ khánh thành cầu, Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirt bày tỏ hy vọng cửa khẩu mới này sẽ đem lại lợi ích cho cả khu vực.



Theo Bộ Thương mại Mỹ, biên giới Mỹ-Mexico là biên giới tấp nập nhất thế giới với khoảng 350 triệu lượt người qua lại mỗi năm và thương mại hai chiều lên tới 1 tỷ USD/ngày./.