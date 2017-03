Thâm hụt thương mại Nhật đạt kỷ lục trong tháng 7

Một quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 7/2013 hiện đứng thứ ba kể từ khi cán cân thương mại của nước này rơi vào tình trạng nhập siêu trong suốt 13 tháng qua vốn là hiện tượng đầu tiên kể từ năm 1979 thời điểm nước này lâm vào cuộc khủng hoảng dầu lửa lần thứ hai và chính phủ nước này bắt đầu tiến hành thu thập dữ liệu so sánh.



Theo báo cáo sơ bộ của Bộ này, giá trị nhập khẩu tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước lên mức 6.986 tỷ yen trong tháng Bảy, tháng thứ chín liên tiếp tăng, trong khi giá đầu thô tăng tới 30,2% và khí hoá lỏng (LNG) là 16,9%.



Nhờ đồng yen trượt giá, hàng xuất khẩu, được cho là nhân tố then chốt của tăng trưởng kinh tế Nhật Bản, tăng năm tháng liên tiếp tới 12,2% lên mức 5.962 tỷ yen song vẫn chưa thể vượt qua nhập khẩu.



Bộ này cho biết đồng yen giảm so với đồng đôla Mỹ tới 24,3% đạt mức 98,83 yen/USD so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm của đồng yen thường hỗ trợ đắc lực cho xuất khẩu và giúp hàng hóa Nhật Bản rẻ hơn ở nước ngoài và thúc đẩy lợi nhuận kinh doanh mặc dù cũng góp phần đẩy giá nhập khẩu tăng cao. Nhật Bản phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu năng lượng với hơn 90% nhu cầu tiêu thụ.



Các đơn hàng xuất sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, tăng 9,5% lên mức 1.104,5 tỷ yen trong khi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng tới 18,3% lên mức 1.490,9 tỷ yen, mức cao nhất kể từ khi tiến hành thu thập dữ liệu hồi tháng 1/1979.



Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) đạt 16,6% lên mức 587,2 tỷ yen vào tháng 7/2013 và nhập khẩu từ khu vực này tăng 15,4% lên 689,9 tỷ yen.



Trong khi đó, đơn hàng sang Mỹ nền kinh tế đang phục hồi, tăng tới 18,4% lên mức 1.105,9 tỷ yen trong khi nhập khẩu từ Mỹ cũng tăng 18,2% lên mức 605,9 tỷ yen.



Trong một diễn biến khác, dữ liệu điều tra của hãng tin Kyodo ngày 17/8 cho biết khoảng 67% trong số 111 công ty Nhật Bản hàng đầu tin rằng việc tăng thuế tiêu dùng dự kiến vào tháng 4/2014 là cần thiết để giúp vực daỵa nền kinh tế Nhật Bản.



Theo cuộc điều tra này, trong số 74 công ty ủng hộ việc tăng thuế, 35 công ty cho biết cần phải được thực hiện “nếu nền kinh tế vẫn duy trì phục hồi” trong khi 27 công ty ủng hộ tăng thuế “với tình hình kinh tế như hiện nay” và 12 công ty “không mấy quan tâm đến sức khoẻ của nền kinh tế.”



Đạo luật về thuế được chính quyền của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) thông qua hồi tháng 8/2012 đã quy định việc tăng thuế tiêu dùng từ 5% lên 8% vào tháng 4/2014 và lên 10% vào tháng 10/2015.





Theo Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)