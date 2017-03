Thâm hụt thương mại Nhật tăng kỷ lục trong 30 năm

Nhật Bản thâm hụt thương mại. (Nguồn: Internet)

So với con số thâm hụt 479,4 tỷ yen của tháng 1/2011, thâm hụt thương mại của Nhật Bản đã tăng gấp 3 lần và vượt xa mức kỷ lục 967,9 tỷ yên của tháng 1/2009. Kim ngạch xuất khẩu đã giảm mạnh 9,3% xuống mức 4.510 tỷ yen trong tháng đầu năm 2012 do giảm lượng hàng xuất khẩu sang các thị trường châu Á.Bên cạnh đó, các nhà xuất khẩu nước này cũng đang gặp khó khăn trong việc đối phó với tình trạng đồng yen tăng giá, khiến giá thành sản phẩm tăng và làm giảm giá trị doanh thu từ nước ngoài.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu lại tăng 9,8% lên 5,985 tỷ yên do nhu cầu về nhiên liệu tăng 74,3% sau thảm họa sóng thần gây sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi, buộc nước này phải cho ngừng hoạt động 54 lò phản ứng, dẫn tới thiếu hụt nguồn cung năng lượng trong nước.Theo chuyên gia kinh tế Satoshi Osanai đến từ Viện Nghiên cứu Daiwa, cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu cũng tác động lớn tới nền kinh tế Nhật Bản.Riêng trong tháng 1/2012, thặng dư thương mại của Nhật Bản với Liên minh châu Âu giảm tới 98,9% xuống còn 700 triệu yen do giảm nhu cầu nhập khẩu ôtô và thiết bị điện tử. Với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, thâm hụt thương mại đang ở mức kỷ lục 587,9 tỷ yen và với Mỹ là 265,3 tỷ yen (giảm 7,6%).Ông Osanai nhận định thâm hụt thương mại Nhật Bản sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, nếu đồng yên tiếp tục tăng giá và nhu cầu năng lượng trong nước còn ở mức cao như hiện nay.