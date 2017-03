Tháng đẹp trời của các hãng ôtô lớn

Đây là tháng đặc biệt đối với ba tay chơi lớn tại Detroit, và nó cho thấy các doanh nghiệp này đã hồi phục được bao nhiêu sau cuộc khủng hoảng tài chính.



Doanh thu bán hàng của Chrysler đã tăng 37%, General Motors tăng 4%, một năm rưỡi sau khi hai hãng xe này phải cầu viện một khoản tiền khổng lồ từ ngân sách Mỹ. Hãng xe Ford, không phải nhờ đến trợ giúp của chính phủ, có doanh thu tháng 10 tăng 19%.



“Nó cho thấy, sự hồi phục là rất từ từ, nhưng cuối cùng tình hình cũng đã ổn”, David Whiston, một chuyên gia phân tích tại Morningstar nói.



Các hãng sản xuất xe hơi nước ngoài cũng hoạt động tốt. Nissan và Honda tăng 16%, còn Hyundai tăng 38%.



Chỉ có một doanh nghiệp trong tốp 6 chứng kiến sự suy giảm là đại gia Toyota của Nhật với doanh thu kém cùng kỳ năm ngoái 5,3%. Nguyên nhân là doanh nghiệp này phải đối mặt với một loạt vụ thu hồi liên tiếp.



Tính chung, ngành công nghiệp ô tô Mỹ đã có 12 triệu xe được bán ra trong năm nay, cao hơn nhiều so với dự đoán của nhiều chuyên gia vài tháng trước đây.



Những con số tăng trưởng của Big Three (bộ ba dẫn đầu Mỹ) là một tín hiệu cho thấy ngành công nghiệp này đang phục hồi trở lại. Nó cũng cho thấy, hơn 85 tỷ USD tiền trợ cứu có thể sẽ sớm được hoàn trả về cho chính phủ Mỹ.



Genral Motors, với cái mác mới là “Government Motors” hôm 3/11 cho biết, hãng sẽ huy động 10,6 tỷ USD từ một đợt phát hành ra công chúng (IPO) và đây cũng là thời điểm mà chính phủ Mỹ sẽ bán dần 61% cổ phần đang nắm giữ.



Giá cổ phiếu được dự báo nằm trong khoảng 26-29 USD/cp.



Và nếu đúng như vậy, thì giá sẽ cao hơn khoảng 60% so với số tiền 50 tỷ USD mà chính phủ Mỹ đã bơm vào doanh nghiệp này.



Trong một thông báo mới nhất, GM cho biết hãng lãi khoảng 2 tỷ USD trong quý 3.





Theo Mạnh Hà (VNN/ Washingtonpost)