Thất nghiệp lên cao ngất, Dow Jones sụt sâu hơn

Chốt phiên giao dịch ngày 12/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 58,88 điểm, tương ứng 0,57%, xuống 10.319,95 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,86 điểm, tương ứng 0,54%, xuống 1.083,61 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 18,36 điểm, tương ứng 0,83%, xuống 2.190,27 điểm.



Thị trường mất điểm ngay từ đầu phiên. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,97%, Nasdaq hạ 1,16%, trong khi S&P 500 sụt tới 1,87%. Càng gần tới lúc đóng cửa, sự suy giảm càng nhẹ dần, nhưng kết thúc các chỉ số vẫn trong xu thế giảm điểm.



Cổ phiếu của tập đoàn Cisco Systems Inc giảm tới 9,6% xuống 21,45 USD, do giới đầu tư thất vọng về kết quả kinh doanh cũng như dự báo doanh thu của hãng. Sự sụt giảm mạnh mẽ giá trị cổ phiếu của Cisco đã kéo theo sự đi xuống 1,7% của nhóm cổ phiếu công nghệ, đẩy thị trường lùi sâu hơn.



Các chỉ số chính giảm điểm mạnh hơn sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua bất ngờ tăng 2.000 lên 484.000 người, cao nhất trong 5 tháng. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp, số người thất nghiệp tăng hơn.



Trước đó, trong phiên 11/8, cả ba chỉ số chính của sàn chứng khoán Mỹ đều ghi nhận mức giảm tồi tệ nhất trong hơn 1 tháng, xóa sạch hoàn toàn những thành quả đạt được từ đầu năm tới nay, sau cơn chấn động về triển vọng nghèo nàn của kinh tế Mỹ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra.



Khối lượng giao dịch trên ba sàn New York, American và Nasdaq đạt mức thấp, chỉ khoảng 7,6 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức 8,52 tỷ cổ phiếu trong phiên trước và dưới mức trung bình hàng ngày năm ngoái 9,65 tỷ cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu giảm điểm so với cổ phiếu tăng điểm trên sàn New York là 17:13, trong khi tại sàn Nasdaq, cứ 8 cổ phiếu giảm thì có 5 cổ phiếu tăng.



Tương tự thị trường chứng khoán Mỹ, nỗi lo kinh tế toàn cầu suy giảm đã lấy đi gần như toàn bộ sự lạc quan của giới đầu tư châu Á trong phiên giao dịch 12/8, khi hầu hết các chỉ số chứng khoán chủ chốt giảm điểm mạnh.



Chỉ số MSCI khu vực châu Á – Thái Bình Dương giảm 1,3%, xuống 117,40 điểm tính đến 15h43 phút chiều tại thị trường Tokyo. Chỉ số này đã hạ 4,1% trong 4 ngày giao dịch vừa qua và đang hướng đến tuần mất điểm đầu tiên sau 5 tuần tăng điểm liên tiếp.



Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,86%. Trong phiên giao dịch, đã có lúc chỉ số này giảm hơn 20% so với mức cao nhất trong 18 tháng thiết lập ngày 05/04/2010, nhiều chuyên gia coi như thị trường đã bước vào trạng thái giảm điểm.



Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,89%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 2,07%. Chỉ số Straits Times của Singapore hạ 0,75%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc mất 1,23%. Chỉ số Taiex của Đài Loan hạ 0,83%. Ở chiều ngược lại, chỉ số SET của Thái Lan và chỉ số Bombay SE Sensitive của Ấn Độ cùng đạt mức tăng 0,02%.



Khác với diễn biến trên các thị trường châu Á và Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu có sự xáo trộn giữa tăng và giảm điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh đảo chiều, tăng 20,85 điểm, tương ứng 0,4%, lên 5.266,06 điểm. Trong khi, chỉ số DAX của Đức giảm 18,90 điểm, tương ứng 0,31%, xuống 6.135,17 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 7,22 điểm, tương ứng 0,2%, xuống 3.621,07 điểm.





