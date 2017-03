Thêm 6 ngân hàng Mỹ đóng cửa

Theo nhận định của các nhà phân tích, với đà trên, làn sóng đóng cửa của các ngân hàng Mỹ dự kiến sẽ vượt qua con số 140 ngân hàng bị đóng cửa năm 2009.

Nhóm ngân hàng bị đóng cửa thuộc các bang Georgia, Florida, South Carolina, Kansas, Nevada và Minnesota.

Việc các ngân hàng Mỹ liên tục đóng cửa khiến FDIC thiệt hại hàng tỷ USD (Ảnh tư liệu)

Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) công bố đóng cửa ngân hàng Crescent Bank and Trust Co., có 1 tỷ USD tài sản; ngân hàng Sterling Bank of Lantana cỏ 407,9 triệu USD tài sản; ngân hàng Williamsburg First National Bank of Kingstree có 139,3 triệu USD tài sản; ngân hàng Thunder Bank of Sylvan Grove có 32,6 triệu USD tài sản; ngân hàng SouthwestUSA Bank có 214 triệu USD tài sản và ngân hàng Community Security Bank of New Prague với 108 triệu USD tài sản.

Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm 2010, con số ngân hàng Mỹ bị đóng cửa đã lên đến 102, trong khi cùng thời điểm này năm 2009, số ngân hàng bị đóng cửa chỉ là 64. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế và thua lỗ các khoản vay tăng cao, thì tốc độ ngân hàng Mỹ bị đóng cửa trong năm 2010 như vậy sẽ cao hơn so với con số 140 ngân hàng phải đóng cửa trong năm 2009. Đây là con số kỷ lục từ năm 1992, thời điểm đỉnh cao của khủng hoảng tiết kiệm. Trong khi đó chỉ có 25 ngân hàng Mỹ đóng cửa trong năm 2008 và con số này vào năm 2007 là 3.

Việc các ngân hàng đóng cửa ồ ạt đã khiến FDIC thiệt hại hàng tỷ USD. Đến cuối tháng 3/2010, ngân sách FDIC thâm hụt 20,7 tỷ USD. Danh sách ngân hàng thuộc diện có vấn đề theo tính toán của FDIC hết quý I/2010 đã lên mức 775. Chi phí giải quyết vụ việc liên quan đến sự sụp đổ của các ngân hàng từ năm 2010 đến năm 2014 có thể lên tới 60 tỷ USD.

Theo Minh Thái (website ĐCSVN/CNNMoney)