Thêm GM Daewoo thu hồi xe: Vòng xoáy ngày càng rộng

Hãng sản xuất xe hơi lớn thứ 3 Hàn Quốc cho biết, trong đợt thu hồi mới nhất này có 45.957 chiếc thể thao đa dụng cỡ nhỏ thuộc 2 mẫu Windstorm và Windstorm Maxx sản xuất từ 1-4-2006 đến 31-12-2007 được bán ở Hàn Quốc do tay lái có khả năng bị rời ra. Mẫu Windstorm được xuất khẩu dưới tên Chevrolet Captiva và Windstorm Maxx có mặt ở thị trường nước ngoài với tên gọi Opel Antara. Ngoài ra, 12.604 chiếc Lacetti Premiere, hay còn có tên khác là Chevrolet Cruze được lắp ráp từ 25-9-2009 đến 2-3-2010, bị thu hồi vì bị rạn ống dẫn nhiên liệu trong khi 135 xe tải cỡ nhỏ Damas xuất xưởng năm 2009 bị lỗi chất liệu ghế không đạt tiêu chuẩn an toàn cháy nổ của Hàn Quốc.

Theo GM Daewoo, việc thu hồi cũng sẽ mở rộng ra thị trường nước ngoài, nơi những mẫu xe mắc lỗi tương tự đã được xuất khẩu sang. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công ty chưa có thông tin về quy mô thu hồi ở các nước bị ảnh hưởng cũng như từ chối bình luận về thiệt hại tài chính mà GM Daewoo phải gánh chịu từ kế hoạch này. Công ty cũng khẳng định, hiện chưa xảy ra tai nạn nào có nguyên nhân từ những vấn đề trên và chiến dịch thu hồi là do GM Daewoo tự quyết định.

Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy nửa năm qua, "niềm tự hào" của GM ở châu Á phải thông báo thu hồi xe do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Hồi tháng 11 năm ngoái, GM Daewoo cũng đã buộc "hồi cố" hơn 32.000 xe Lacetti Premiere do lỗi ở hệ thống dây đai an toàn. Tiếp đó, cuối tháng 1 năm nay, hãng này đã công bố mở đợt thu hồi tự nguyện 4.087 xe Lacetti Premiere do lỗi rò rỉ ống dẫn nhiên liệu khiến xe chết máy đột ngột khi đang chạy.

Thu hồi xe để sửa lỗi đang trở thành một thông lệ trong ngành công nghiệp ô tô và đã là tâm điểm chú ý của dư luận từ cuối năm ngoái khi nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota bắt đầu chuỗi thu hồi xe khổng lồ lên đến 8,5 triệu xe do lỗi phanh và chân ga. Kể từ thời điểm đó, bản danh sách các hãng phải thu hồi xe ngày một dài thêm và trở thành thông tin nhạy cảm với người tiêu dùng. Không chỉ các tên tuổi nổi tiếng của Nhật Bản như Toyota, Honda, cơn khủng hoảng thu hồi đã "gõ cửa" công ty đồng hương của GM Daewoo, khi Hyundai hãng xe số 1 Hàn Quốc phải thông báo thu hồi 515 xe Tucson tại Mỹ do nguy cơ lỗi túi khí vào ngày 2-3. Trước đó, ngày 24-2, Hyundai công bố thu hồi 47.300 xe Sonata tại Mỹ và thị trường nội địa Hàn Quốc do trục trặc khóa cửa trước.

Theo Vân Khanh (HNM)