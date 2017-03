Thị trường chứng khoán, vàng và nhiên liệu: Những ngày đầy xáo trộn

Tuy nhiên, nếu như đà tăng chiếm ưu thế trong các giao dịch cổ phiếu toàn cầu thì giá vàng đã biến động khá mạnh theo hướng ngược lại khi các hợp đồng cuối cùng của tuần kết thúc. Trong khi đó, giá dầu đã nhích lên sau cả tuần ở thế trượt giảm.

Cho dù khối lượng giao dịch đạt mức thấp thứ hai trong năm, song Phố Wall đã chứng kiến sự khởi sắc rõ với một tuần tăng điểm, nối tiếp xu thế đi lên của tuần trước. Số đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên ở mức thấp nhất trong hai tháng qua và dự trữ bán buôn của Mỹ vào tháng 7 tăng với tốc độ mạnh nhất trong hai năm, đạt 1,3% đã xoa dịu những lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế số 1 thế giới. Các chỉ báo kinh tế lạc quan hơn so với cuối tháng trước đã tạo điểm tựa cho nhà đầu tư đưa dòng tiền trở lại thị trường chứng khoán, kéo chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 10.462,77 điểm, S&P 500 thêm 0,5% để xác lập ngưỡng 1.109,55 điểm và Nasdaq dương 0,4% lên 2.242,48 điểm.

Thị trường chứng khoán Phố Wall( Mỹ) tăng điểm mang lại sự hứng khởi cho nhà đầu tư

Sự hưng phấn được tiếp sức bởi những thông tin tích cực từ kinh tế Mỹ cũng đã tạm đẩy lùi những nỗi lo về khả năng tái bùng phát những hệ lụy dai dẳng của cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu. Mặc dù diễn biến ngược chiều, nhưng sắc xanh vẫn áp đảo các bảng giao dịch cổ phiếu khắp châu lục. Các chỉ số chủ chốt FTSE 100 của Anh tăng 0,14%, lên 5.501,64 điểm, CAC 40 của Pháp tăng 0,1%, đạt 3.725,82 điểm cho thấy giới đầu tư đã dành sự quan tâm nhiều hơn cho thị trường cổ phiếu tại lục địa đang có tốc độ tăng trưởng trì trệ và không đồng đều nhất thế giới.

Nỗ lực cải thiện đà giảm phát với gói kích thích 11 tỷ USD của Chính phủ Nhật Bản, đồng yen hạ nhiệt và những tin tức phát đi tín hiệu nền kinh tế xứ sở hoa anh đào và thế giới chưa tiến gần hơn bờ vực suy thoái kép là nhân tố chính hỗ trợ mức tăng của cổ phiếu châu Á. Niềm tin về khả năng GDP trong quý III tại các trung tâm kinh tế trên toàn cầu sẽ được thúc đẩy đã đưa chỉ số MSCI khu vực châu Á -Thái Bình Dương tăng 0,4%, lên 121,92 điểm do các chỉ số hàng đầu khác đồng loạt ghi những điểm cộng đầy hy vọng.

Nguồn cảm hứng từ sự hồi phục của thị trường chứng khoán như một hệ quả của hàng loạt những nỗ lực kéo nền kinh tế khỏi nguy cơ suy giảm của các chính phủ trên thế giới đã xóa bỏ sức hấp dẫn của thị trường vàng trong những ngày cuối tuần qua. Từ ngưỡng 1.261 USD/ounce (ngày 8-9) - gần mức kỷ lục trong lịch sử của kim loại quý - do mối lo về sự đổ vỡ mới từ các ngân hàng châu Âu đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giá vàng đã dần thoái lui khi nhiều thông tin tốt nhằm ổn định tâm lý giới đầu tư được đưa ra. Giảm bớt ưu thế là kênh trú ẩn an toàn khi rủi ro tăng cao, giá vàng chốt phiên cuối tuần ở mức 1.246 USD/ounce. Lực mua trên thị trường biến động mạnh cùng với sự lắng dịu về độ hiểm nguy của cơn bão nợ công tại châu Âu và những làn gió bớt khắc nghiệt từ kinh tế Mỹ, Nhật đã khiến vàng ấn định tuần giảm giá đầu tiên kể từ cuối tháng 7-2010. Tuy nhiên, dù đã mất đi 0,4% giá trị trong tuần qua, kim loại quý vẫn tăng giá 14% so với đầu năm nay.

Suy giảm trong những ngày đầu tuần khi kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu căng thẳng, giá dầu đã đảo chiều trong phiên giao dịch cuối cùng khi đón nhận những báo cáo khả quan từ Mỹ và châu Âu. Thị trường việc làm và thương mại Mỹ tốt lên, Nhật Bản nâng cao dự báo tăng trưởng kinh tế và Trung Quốc tăng 10% sản lượng nhập khẩu dầu trong tháng 8 vừa qua đã tăng triển vọng cho thị trường nhiên liệu trong thời gian tới. Giá dầu quay đầu đi lên khi cộng thêm 78 cent, tương đương 1,1% với các hợp đồng được ký ở mức 75,03 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.

Sau nhiều tuần ghi nhận sự bất ổn của kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán, kim loại quý và nhiên liệu đã có một tuần diễn biến phức tạp nhưng khá tích cực, phản ánh những nhịp đập có chiều hướng tốt dần lên của nền kinh tế. Mặc dù vậy, khi nhà đầu tư vẫn còn phân vân giữa các số liệu khả quan và nỗi lo sợ triền miên về đà suy giảm kinh tế toàn cầu, chưa ai có thể chắc chắn về độ ổn định của những hàn thử biểu này. Thị trường cổ phiếu vẫn thiếu chất xúc tác để có thể bứt phá mạnh hơn nữa, giá vàng hoàn toàn có thể ngược dòng vì khả năng loại bỏ công cụ đầu tư này chưa thể xảy ra khi sức khỏe nền kinh tế chưa hoàn toàn bình phục. Trong khi đó thị trường nhiên liệu chưa có được đòn bẩy vững chắc để tăng ngoạn mục trong một tâm lý thị trường tương đối hỗn loạn như hiện nay.

Theo Vân Khanh (HMM)