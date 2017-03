Thị trường dầu mỏ "nóng" theo tình hình Ai Cập

Ngay từ phiên giao dịch ngày 9/2 giá dầu Brent biển Bắc giao dịch tại London đã bất ngờ vọt lên 100,30 USD/thùng.



Lý giải cho đợt tăng giá mới này, giới kinh doanh dầu mỏ cho rằng dự báo về dự trữ xăng dầu của Mỹ giảm cùng với những cuộc biểu tình kéo dài đòi lật đổ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo và nhiều thành phố khác đã hỗ trợ giá dầu mỏ.



Theo Viện Nghiên cứu Dầu mỏ Mỹ, kho dự trữ của Mỹ có thể đã giảm 558.000 thùng dầu trong tuần kết thúc ngày 5/2/2011.



Theo nhà phân tích đầu tư Ong Yi Ling thuộc Phillip Futures có trụ sở ở Singapore, nỗi lo về căng thẳng chính trị tại Ai Cập vẫn luôn tồn tại, dù có lúc mạnh lên hay có lúc yếu đi và đây liên tục là nhân tố tác động trực tiếp tới giá dầu, vì kênh đào Suez thuộc Ai Cập là tuyến vận tải đường biển chủ chốt nối châu Âu và châu Á. Đây là tuyến đường an toàn và ngắn, không phải đi vòng qua Lục địa Đen. Mỗi ngày có khoảng 2,4 triệu thùng dầu thô được chuyển qua kênh Suez, tương đương sản lượng dầu của Iraq hay Brazil.



Theo Jason Feer, phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành công ty phân tích thị trường năng lượng Argus Media có trụ sở tại Singapore, một mùa Đông khắc nghiệt ở Bắc Bán Cầu cũng là nhân tố hỗ trợ giá dầu.



Giá dầu Brent biển Bắc tiếp tục bị đẩy lên cao hơn về cuối tuần ngay cả khi Tổng thống Mubarak từ chức và chuyển giao quyền lực cho quân đội bởi giới đầu tư lo ngại việc "ra đi" của ông Mubarak lại gây thêm bất ổn trong nước và Trung Đông giàu dầu mỏ lại đối mặt với tình hình chính trị đầy bất ổn.



Cuối phiên 11/2 giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 3/2011 tăng 56 xu lên đóng cửa ở mức 101,43 USD/thùng và không còn cách xa mức 103,37 USD/thùng mới được lập ngay tuần trước đó.



Trong khi đó giá dầu ngọt nhẹ New York lại biến chuyển theo chiều hướng ngược lại khi giảm khoảng 1,15 USD xuống còn 85,58 USD/thùng vào cuối phiên 11/2. Theo sau đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao dịch tại New York cũng sụt mạnh khi trở lại thử ngưỡng 85 USD/thùng.



Chuyên gia Phil Flynch từ PFG Best nếu rủi ro gia tăng, các nhà kinh doanh thường mua vào dầu Brent và bán ra dầu WTI. Ngược lại khi rủi ro giảm xuống, họ lại bán dầu Brent và mua vào dầu WTI. Nếu Ai Cập nổ ra chiến tranh, dầu Brent sẽ dẫn đầu mức tăng. Dầu WTI cũng sẽ theo sau, khi bất ổn tiếp tục lây lan, nhưng mức tăng sẽ không bằng./.





