Thị trường dầu tiếp tục đi xuống

Vàng đen trượt giá ngày thứ bảy liên tiếp. Trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 6 mất 1,86 đôla, tương ứng 2,7%, xuống ngưỡng 68,01 đôla mỗi thùng - thấp nhất kể từ tháng 9/2009. Hôm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết, cơ quan này sẽ tăng sản lượng cung ra thị trường lên 23,53 triệu thùng/ngày trong 4 tuần kết thúc ngày 5/6, tăng nhẹ so với mức 23,25 triệu thùng/ngày của tháng trước. Tại London, giá dầu Brent biển Bắc trượt 2,5%, lùi về ngưỡng 71,84 đôla. Đến sáng nay tại châu Á, mỗi thùng dầu đang chơi vơi ở mức 70,17 USD.

Thị trường vàng ào ạt lao dốc sau khi rơi xuống mức thấp nhất suốt 2 tuần vào cuối ngày hôm qua. Cùng lúc đó, dầu thô cũng đánh dấu ngày mất giá thứ 7 liên tiếp, xuống chỉ còn trên 68 USD một thùng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/5, trên bảng điện tử COMEX, giá kim loại quý giao kỳ hạn tháng 6 thoái lui về ngưỡng 1.182,25 đôla mỗi ounce, giảm 8,5 đôla. Trong khi đó, giá vàng giao ngay giảm 4,5 đôla, xuống 1.188,6 đôla mỗi ounce.

Đến 9h30 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng chỉ còn 1.168 USD, mất thêm 20 USD. Giá lao dốc không phanh tại phiên giao dịch châu Á do áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng trong bối cảnh vàng vẫn đang ở mức cao. Như vậy, thống kê từ mức đỉnh cao nhất mọi thời đại (1.249,7 đôla một ounce) được thiết lập cuối tuần trước, cho đến giá vàng đã rớt tổng cộng 80 USD.

Bên cạnh đó, sự tụt giảm rất mạnh của các thị trường chứng khoán và hàng hóa cũng đã tác động tiêu cực tới mặt hàng kim loại quý. Theo Kitco, các tín hiệu phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng giá đã bị ảnh hưởng khá nhiều sau 3 phiên giảm mạnh vừa qua. Về ngắn hạn, xu thế tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Mức kháng cự mạnh nhất hiện nay chính là đỉnh cao vừa thiết lập là 1.249,7 USD một ounce. Trong khi mức hỗ trợ mạnh là 1.156,2 USD một ounce.

Thị trường ngoại hối tiếp tục diễn biến trái chiều. Đồng đôla quay đầu giảm mạnh so với euro sau khi các chỉ báo kinh tế cho thấy, sự phục hồi mong manh của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Số lao động thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 14/5 bất ngờ tăng lên 471.000. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp kinh tế chính do Conference Board công bố giảm 0,1% - nằm ngoài dự báo của giới phân tích. Tỷ lệ hoán đổi giữa euro và đôla co hẹp về 1,2598 đôla từ mức 1,2566 đôla. Thống kê trong năm nay, đồng euro trượt giá 12,6% so với đôla.

Lạm phát tại Mỹ tháng 4 tăng chậm nhất trong 40 năm.

Cơ quan thống kê Trung ương nước này cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát của nền kinh tế Mỹ đột ngột giảm mạnh trong tháng 4. Đây là lần giảm đầu tiên suốt hơn một năm vừa qua, đánh dấu sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới mà không đẩy giá cả tăng cao. Trong đó, giá những sản phẩm thiết yếu như thực phẩm và nhiên liệu tăng với mức thấp nhất trong 4 thập kỷ qua. Để đương đầu với tỷ lệ thất nghiệp 10% và tỷ lệ tịch biên tài sản nợ thế chấp gia tăng, các đại lý bán lẻ như Wall Mart đành phải đưa ra chiến lược giảm giá để tăng doanh số bán hàng. Đặc biệt, một trong những lý do khiến các nhà hoạch định chính sách của FED quyết định giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp, gần 0% trong những tháng tiếp theo là do lạm phát bị kìm hãm chặt chẽ bởi cuộc khủng hoảng nợ xuất phát từ EU.

Với 59 phiếu thuận và 39 phiếu chống, Thượng viện Mỹ vừa thông qua đạo luật cải cách tài chính. Sự kiện này đánh dấu chiến thắng vang dội của Tổng thống Obama kể từ ngày nhậm chức. Đạo luật này mang tham vọng lớn về việc kiềm chế những ông lớn Phố Wall, vốn được cho là đã góp phần thổi bùng suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo đó, các hoạt động giao dịch chứa đựng nhiều rủi ro của các hãng tài chính lớn sẽ bị đưa vào tầm ngắm và nước Mỹ sẽ không còn một hãng nào được ưu tiên vào dạng "quá lớn không thể bị sụp đổ".

Kinh tế Nhật Bản trong quý một tăng trưởng với tốc độ mạnh nhất trong 3 quý, nhưng vẫn thấp hơn dự báo của giới chuyên gia kinh tế và không đủ mạnh để chấm dứt giảm phát. Trong giai đoạn 3 tháng đầu năm, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật mở rộng 4,9% từ mức 4,2% trong quý IV/2009, thấp hơn mức dự đoán 5,5% của giới phân tích. Các số liệu thống kê khác cho thấy, đà phục hồi sau cuộc đại suy thoái trầm trọng nhất tính từ chiến tranh thế giới thứ hai đang tăng tốc. Mức lương lao động tháng 3 tăng lần đầu tiên trong 22 tháng, trong khi đó, số lượng việc làm được tạo mới cũng tăng tháng thứ ba liên tiếp. Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục trong buổi họp ngày hôm nay.

Ngày 20/5, tập đoàn tài chính đang chìm trong nợ nần Dubai World đã đạt được một thỏa thuận "trên nguyên tắc" với phần lớn các ngân hàng cho vay về kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ lên tới 23,5 tỷ đôla. Cụ thể, Dubai World sẽ trả khoản nợ 14,4 tỷ đôla thành hai đợt, đợt đầu là 4,4 tỷ đôla sau 5 năm và đợt sau là 10 tỷ đôla sau 8 năm, trong khi Chính phủ Dubai sẽ hỗ trợ tập đoàn này 8,9 tỷ đôla dưới dạng cổ phiếu. Hiện tại, Chính phủ Dubai vẫn nắm giữ 100% quyền sở hữu tập đoàn này. Tháng 11 năm ngoái, Dubai World đã gây ra cú sốc trên các thị trường tài chính toàn cầu khi thông báo công ty này mất khả năng thanh toán đúng hạn khoản nợ khổng lồ lên tới gần 60 tỷ đôla.

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)