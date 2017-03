Thị trường năng lượng giảm theo sắc đỏ phố Wall

James Williams, một chuyên gia thuộc WTRG Economics khẳng định, chỉ số Dow Jones đi xuống đã ảnh hưởng ít nhiều tới thị trường năng lượng. Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng 9/2013 giảm 93 xu xuống 104,37 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ trên thị trường châu Âu cũng để mất 74 xu/thùng, còn 107,44 USD/thùng.



Tính từ phiên 1/8 tới nay, giá dầu New York đã giảm 3,52 USD/thùng, tương đương 3,3%. Kyle Cooper, cán bộ quản lý ở IAF Advisors (có trụ sở ở Houston), nhận định trên cơ sở các yếu tố liên quan tới cung-cầu, giá dầu ở mức trên 105 USD/thùng là khá đắt đỏ.



Cũng trong phiên 7/8, giá dầu sưởi ấm giảm 4 xu xuống 2,96 USD/gallon, trong khi giá xăng bán buôn giảm 4 xu xuống 2,87 USD/gallon.



Theo thống kê chính thức, tuần trước, kho dự trữ dầu của Mỹ giảm 1,3 triệu thùng, một con số không nằm ngoài dự báo của các chuyên gia phân tích. Tuy nhiên, dự trữ xăng của cường quốc này lại tăng 100.000 thùng, ngược hẳn với dự báo là giảm 400.000 thùng.



Theo chuyên gia Carl Larry thuộc Oil Outlooks and Opinions, những số liệu trên cho thấy nhu cầu xăng đang giảm, đặc biệt là khi mùa Thu sắp tới, thời điểm nhu cầu đối với nhiên liệu này không cao. Đây là một nhân tố đẩy giá dầu hạ.



Một số chuyên gia nhận định, giá dầu giảm còn do thị trường lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ rút giảm chương trình kích thích kinh tế khổng lồ của họ.





Theo Hương Giang (TTXVN)