Thị trường năng lượng trên thế giới đồng loạt đi lên

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 2/2014 tăng 22 xu lên giao dịch ở mức 93,89 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 7 xu lên 107,42 USD/thùng.Báo cáo về dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố ngày hôm nay (8/1). Trước đó, các nhà phân tích ước đoán dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 3/1 sẽ giảm 600.000 thùng.Trong phiên giao dịch ngày 7/1, tại thị trường New York, giá dầu tăng do thời tiết lạnh giá tại Bắc Mỹ đã ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy lọc dầu và những lo ngại ngày một gia tăng về sản lượng dầu mỏ của Libya cũng như nội chiến tại Iraq.Chốt phiên này, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 2/2014 tăng 0,25% lên giao dịch ở mức 93,67 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng lên 107,35 USD/thùng, chấm dứt chuỗi giảm trong năm phiên giao dịch trước đó.Có ít nhất năm nhà máy lọc dầu của Mỹ và Canada đã bị cắt giảm nguồn cung sau khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.

Bên cạnh đó, các diễn biến tại Libya đã làm dấy lên nhiều lo ngại dài hạn, sau khi hải quân Libya nổ súng vào một tàu chở dầu tại cảng Es Sider - vốn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng chống đối. Trong khi đó, sản lượng dầu của mỏ El Sharara đã giảm xuống 277.000 thùng/ngày vào ngày 7/1.

Theo Nguyễn Linh (TTXVN)