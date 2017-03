Thị trưởng New York cảnh báo nguy cơ đổ vỡ giống Detroit

Thị trưởng New York Michael Bloomberg



Theo Thanh Tùng (DT/ Bloomberg)

Ông Bloomberg khẳng định, cũng giống như Detroit, thành phố New York từng là một trong những trung tâm sản xuất chính của nước Mỹ. Tuy nhiên, trong khi các công ty sản xuất quy mô lớn dần rời khỏi các thành phố lớn trên khắp đất nước, New York đã bắt đầu đa dạng hóa các ngành nghề thay vì chỉ lệ thuộc vào một ngành duy nhất.“Khi lĩnh vực sản xuất sụt giảm, ngành tài chính lại lớn mạnh, và cùng với các ngành khác, ví dụ như bất động sản, đã giúp bù đắp sự mất mát”, ông Bloomberg phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy cũ hiện được thành phố cho thuê làm trụ sở cho các công ty mới ra đời.“Những doanh nghiệp nhỏ mọi người đang thấy ở đây cho thấy những tiến bộ chúng ta đạt được trong việc đa dạng hóa nền kinh tế thành phố trong 11 năm rưỡi qua: với điện ảnh và truyền hình, nghệ thuật và văn hóa, thời trang và thiết kế, công nghệ sinh học và chế tạo, truyền thông mới và giải trí, du lịch và công nghệ”, vị thị trưởng sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay nói.Tuy nhiên, ông cảnh báo nguy cơ New York rơi vào vòng xoáy suy giảm kinh tế vẫn hiển hiện, và yếu tố đe dọa hàng đầu cũng tương tự như những gì diễn ra ở Detroit: sự bùng nổ trong chi phí chăm sóc sức khỏe và trợ cấp xã hội.Detroit, thành phố lớn nhất nước Mỹ phải đệ đơn xin phá sản, tính đến tháng 7 vừa qua phải gánh khoản nợ lên tới 18,5 tỷ USD. Một nửa trong số nợ này bắt nguồn từ các khoản chi trợ cấp xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người về hưu.Ông Bloomberg cho biết chi phí trợ cấp xã hội của New York đã tăng từ mức 1,4 tỷ USD năm tài chính 2002 lên mức 6,3 tỷ USD trong năm 2009. Và đến nay con số này là 8 tỷ USD, trong đó riêng tiền chi cho chính sách bảo hiểm y tế miễn phí cho hầu như toàn bộ người lao động đã tiêu tốn 6,3 tỷ USD.“Do vậy rõ ràng, sự gia tăng chi phí trợ cấp thường niên của chúng ta, hiện đã lên tới hơn 8 tỷ USD mỗi năm, là hệ quả của một cấu trúc phúc lợi đã hứa hẹn với những người về hưu quá nhiều trong thời gian quá ngắn, trong khi lại đòi hỏi họ đóng góp quá ít để chi trả cho nó”, ông Bloomberg tuyên bố. Theo vị thị trưởng, 95% người làm công của thành phố này không phải trả một đồng nào cho bảo hiểm y tế.“Từ đây đến Detroit khoảng cách có thể xa, nhưng việc chúng ta rơi vào suy giảm thì không còn xa, nếu như chúng ta cứ cho phép chi phí chăm sóc sức khỏe và trợ cấp xã hội lấn át các khoản đầu tư để giúp New York trở thành một nơi mọi người muốn sống, làm việc, học tập và tham quan”, Bloomberg cảnh báo.Bloomberg, 71 tuổi, sẽ không tranh cử chức thị trưởng New York khi mãn nhiệm vào 31/12 tới, khép lại 12 năm cầm quyền. Hiện có 7 ứng viên đảng Dân chủ và 3 ứng viên đảng Cộng hòa cùng ít nhất 2 ứng viên độc lập đang chạy đua để kế nhiệm ông.