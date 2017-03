Thị trường nhà đất châu Âu chạm đáy 7 năm

Một số khu vực, giá nhà còn xuống thấp hơn. Số liệu mới nhất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho thấy giá nhà tại Ireland đã quay trở về mức của năm 2000. Tương tự, giá tại Tây Ban Nha cũng rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003, sau khi bong bóng bất động sản vỡ khiến cho hàng nghìn căn hộ mới xây đến giờ vẫn vô chủ.



Tại Italy, giá nhà đất cũng rớt xuống mức thấp trung bình của 7 năm qua và các chuyên cho rằng chuyện chưa dừng lại ở đây. Yolande Barnes, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại hãng bất động sản Savills cho rằng giá giảm trong những năm gần đây chủ yếu do đã tăng quá cao trước năm 2007. Với tình hình kinh tế vĩ mô nhiều rủi ro, Italy có lẽ còn chứng kiến thị trường bất động sản tiếp tục đi xuống. Kinh tế của Italy luôn là tâm điểm lo ngại của toàn khối EU.



Nước Đức lại trong cảnh ngược lại khi tỷ lệ dân sở hữu nhà thấp hơn hẳn so với Tây Ban Nha, giá bất động sản lại tăng, chạm mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tương tự là Áo, với số người thất nghiệp và tỷ lệ dân sở hữu nhà đều thấp thấp, chỉ số giá nhà cũng đang cao nhất trong vòng 12 năm qua, theo ECB (tính đến hết 2012). Sự khác biệt lớn về diễn biến giá nhà tại Châu Âu cho thấy sự mất cân đối về kinh tế vĩ mô giữa các nước trong khu vực, như với tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất thực tế hay thâm hụt ngân sách.



Cơn sốt bất động sản tại Đức trong những năm gần đây bắt đầu từ các thành phố lớn như Munich, Frankfurt, Berlin rồi sau đó lan ra nhiều thành phố khác. Theo FT, người dân tìm tới kênh đầu tư vào nhà đất vì lãi suất ngân hàng đang rất thấp. Đây cũng là một vấn đề với Ngân hàng Trung ương Đức, khi lãi suất chung do ECB quyết định.



Alexander Koch, chuyên gia kinh tế tại UniCredit ở Munich cho rằng xu thế tăng giá bất động sản trong dài hạn tại Đức kể từ năm 1990 chỉ ở mức khiêm tốn, nếu so với các nước có thị trường bong bóng như Tây Ban Nha hay Ireland.



Hiện có dưới 50% người Đức sở hữu nhà riêng, trong khi tỷ lệ này tại Tây Ban Nha là 80% và tại Síp là 77%. Ngoài ra, tỷ lệ người già ở Đức khá cao, nhu cầu mua nhà riêng khi về già cũng là một yếu tố khiến giá bất động sản tăng lên một cách vững chắc tại nước này trong thời gian qua.





Theo Lê Anh (VNE)