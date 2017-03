Thị trường tiền tệ hy vọng ECB giải nguy đồng euro

Chủ tịch ECB ông Mario Draghi tuyên bố, ECB sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ đồng euro. Phát biểu của ông Draghi đã làm dấy lên đồn đoán rằng ECB sẽ tiếp tục mua trái phiếu để hạ chi phí đi vay của các chính phủ, đặc biệt là của Italy và Tây Ban Nha.



Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi nhận định ECB đã "hành động rất tích cực" nhưng vẫn còn một số vấn đề, chẳng hạn như ECB "bất lực" trong việc trực tiếp cấp vốn cho các ngân hàng cụ thể, như các ngân hàng của Tây Ban Nha.



Ông Azumi hoan nghênh cam kết của ông Draghi nếu "ECB có những bước đi mạnh mẽ và trực tiếp hơn" đối với những nước đang khó khăn về tài chính như Tây Ban Nha.



Tại Tokyo, đồng euro được giao dịch với giá 1,2286 USD/euro và 96,12 yen/euro, so với mức 1,228 USD/euro và 96,15 yen/euro ở thời điểm cuối phiên 26/7 ở New York.



Trong khi đó, tỷ giá USD/yen đứng ở mức 78,22 yen/USD, so với 78,29 yen/USD phiên trước. CitiFX dự báo: đồng euro có thể thiết lập các "đáy" mới nếu trong phiên họp vào tuần tới ECB không có hành động gì.



Cũng trong phiên giao dịch ngày 27/7 tại thị trường Tokyo, đồng USD xuống giá so với hầu hết các đồng tiền của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có SGD (Singapore), rupee (Ấn Độ), won (Hàn Quốc), TWD (Đài Loan), peso (Philippines) và baht (Thái Lan).



Hiện nhà đầu tư đang tập trung chờ đợi thống kê về tốc độ tăng GDP trong quý II/2012 của Mỹ (dự kiến được công bố vào cuối ngày 27/7) và hy vọng sẽ xuất hiện những dấu hiệu về khả năng nới lỏng tiền tệ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED).





Theo Hương Giang (TTXVN)