Thị trường vàng châu Á chịu áp lực giảm giá

Vào lúc 8h sáng nay (giờ Hà Nội), giá giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com chỉ còn 1.282,9 USD mỗi ounce, giảm gần 5 USD so với mở cửa. Đóng cửa phiên giao dịch tại Mỹ trước đó, giá đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tuần lễ, trái ngược với dự đoán trước đó của giới chuyên gia. Người ta cho rằng khi đôla Mỹ giảm điểm vì tin Chính phủ Mỹ đóng cửa, vàng sẽ leo thang.



Từ hôm qua, Chính phủ Mỹ lần đầu tiên đóng cửa trong vòng 17 năm sau khi Quốc hội và ông Obama không tìm được tiếng nói chung về vấn đề nâng trần nợ công khi hạn chót đã tới. Sự kiện này khiến 800.000 viên chức liên bang rơi vào cảnh không lương không việc làm. Ở khắp nơi trên đất Mỹ, người ta chứng kiến những cảnh như công viên quốc gia đóng cửa, nhiều loại dịch vụ không hoạt động.



Vàng giao tháng 12 hạ 3,1% xuống 1.286,1 USD tại sàn Comex ở New York. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ ngày 5/7 đến nay. Còn vàng giao ngay sau khi mở cửa đầu tuần ở 1.327 USD, chốt ngày ở 1.287 USD một ounce và trong sáng nay vẫn quanh quẩn mức này. Tính từ đầu năm đến nay, thị trường đã hạ 23% giá trị, hướng đến năm đi xuống đầu tiên kể từ 2000.



Nhiều người cho rằng thị trường giảm giá đột ngột hôm qua là do các quỹ bán ra nhằm cân đối bảng biểu đầu quý, tuy nhiên chưa có số liệu nào chứng minh việc này. Một số chuyên gia giao dịch khác cho rằng vàng giảm vì nhà đầu tư thất vọng với tin Chính phủ Mỹ đóng cửa.



"Trong quý hai vừa rồi thị trường đã có đà tăng khoảng 8%. Nhiều quản lý quỹ muốn chốt lời để có một kết quả đẹp trong quý hai", giám đốc đầu tư của một quỹ quản lý một tỷ USD nói. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chốt lời chưa phải là nguyên nhân đầy đủ của đà giảm giá vàng kéo dài chỉ trong 10 phút từ 12h30 đến 12h40 theo giờ GMT hôm qua. Trong 10 phút ngắn ngủi đó, có tới 24.000 lô được trao tay, bằng một phần năm lượng giao dịch đang hoạt động trên thị trường ở cùng thời điểm.



"Bất cứ cuộc đóng cửa Chính phủ lần nào cũng không kéo dài vì nếu đóng cửa thật sự thì sẽ gây ra nhiều tổn thất lớn cho cả hai phía", Georgette Boele, một nhà phân tích hàng hóa tại công ty ABN Amro Group NV nói. Trong khi vàng mất giá, chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI All-Country World Index lại tăng nhẹ 0,7% sau tin Chính phủ đóng cửa.



Các nhà đầu tư lớn đã lần lượt tháo lui khỏi vàng trong thời gian qua. Quỹ vàng của tỷ phú John Paulson giảm 27% giá trị trong năm nay, tương đương khoảng 61,8 tỷ USD. Paulson cũng là nhà đầu tư lớn nhất tại quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust. Tuy nhiên ông này đã cắt giảm 53% lượng cổ phần tại đây trong quý hai vừa rồi. Mạnh tay hơn, cũng trong 3 tháng kết thúc vào tháng 6, tỷ phú George Soros và Daniel Loeb thậm chí bán toàn bộ cổ phần tại SPDR.



Trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư vẫn khá lạc quan khi chỉ số Standard & Poor's 500 tăng 0,8%, lên 1.695 điểm. Dow Jones Index cũng hơn 0,4%, lên 15.191,7 điểm. Các thị trường lớn tại châu Âu như Đức, Pháp đều tăng điểm, riêng sàn London (Anh) giảm nhẹ.



Chuyên gia tài chính tại công ty Raymond James & Associates và công ty quản lý PNC Wealth cho rằng chứng khoán sẽ phục hồi do lợi nhuận nhiều doanh nghiệp lớn khởi sắc. Trong số các công ty có cổ phiếu tăng tại Mỹ, Merck & Co. thêm 2% giá trị sau khi công ty tuyên bố tiến hành tổng kiểm tra và có thể cho 8.500 người nghỉ việc. Walgreen cũng tăng 2,6%, hãng xe hơi Ford công bố doanh thu tháng 9 tốt đẹp đúng thời điểm nên giá cổ phiếu cũng lên 2%.



Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng khoảng 18% đến nay và có thể đạt mức tăng kỷ lục trong một năm kể từ 2009. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm mất một điểm cơ bản, còn 2,61%, giao dịch ở mốc gần thấp nhất trong 7 tuần gần đây. Còn đồng đôla thì mất giá so với các đồng tiền khác trong giỏ tiền tệ phổ biến.





Theo Thanh Bình - Anh Quân (VNE)