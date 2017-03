Thị trường vàng thế giới gặp bão chốt lời

Gói cứu trợ khẩn cấp khổng lồ trị giá gần 1.000 tỷ đôla dành cho Hy Lạp đã xóa sạch nỗi lo sợ về nguy cơ bùng nổ của một cuộc khủng hoảng tín dụng mới. Theo thông tin mới cập nhập hôm thứ Hai, Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua gói cứu trợ tín dụng khổng lồ lên tới 750 tỷ euro (962 tỷ đôla), thay cho mức cam kết 500 tỷ euro (645 tỷ đôla) được đưa ra cuối tuần trước.

Gói cứu trợ lớn chưa từng có trên đã đẩy đồng euro tăng giá so với đồng đôla, khiến hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có dầu mỏ, trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ những đồng tiền yếu hơn, kích thích nhu cầu mua vào và đẩy giá dầu lên cao. Chỉ số phản ánh giá trị đồng đôla so với 6 đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới, US Dollar Index, trượt sâu 82,0909 điểm so với euro. Tỷ lệ hoán đổi giữa euro và đồng đôla lên 1,2760 đôla.

Thị trường dầu thô thế giới hồi phục từ mức đáy 12 tuần. Trên sàn giao dịch hàng hóa tập trung lớn nhất thế giới NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ kỳ hạn tháng 6 tăng 1,69 đôla (2,3%), lên 76,8 đôla mỗi thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent biển Bắc tại London bùng nổ 1,85 đôla (2,4%), lên 80,12 đôla mỗi thùng. Hôm qua, Tổng Thư ký Tổ chức các Nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Abdullah al-Badri cho biết thị trường đang dư cung, song vẫn còn quá sớm để bàn về cách thức hành động nhằm ngăn chặn đà giảm giá của dầu do tác động của cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp. Theo nhận định của giới phân tích thị trường, giá dầu thô đang hướng đến mốc 80 đôla hoặc xa hơn là 85 đôla mỗi thùng trong tháng 5.

Tại New York, giá vàng giao kỳ hạn tháng 6 lao dốc 9,8 đôla (0,8%) từ mức đỉnh cao nhất trong 5 tháng, xuống 1.200,08 đôla mỗi ounce. Đây là phiên điều chỉnh đầu tiên của mặt hàng kim loại quý sau 7 phiên tăng tốc trước đó. Vàng quay đầu giảm khá mạnh là do giới đầu tư nhanh chóng bán ra chốt lãi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ tại một số nước châu Âu dường như có thể được ngăn chặn. Những bất ổn trên thị trường tài chính lắng dịu, hối thúc dòng tiền chuyển dịch sang các mặt hàng có tính rủi ro cao hơn như cổ phiếu hay các hợp đồng phái sinh.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố mở lại chương trình tín dụng USD để hỗ trợ châu Âu trong nỗ lực ngăn khủng hoảng tài chính công tại châu lục này bùng phát. Ngân hàng Trung ương Canada, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ cùng tham gia vào chương trình này. Các ngân hàng trung ương tại châu Âu sẽ dùng số USD mà FED bơm cho để tiến hành cấp các khoản vay với lãi suất ở mức thấp và cố định cho các ngân hàng trong nước. FED tuyên bố đưa ra quyết định trên để ngăn tình trạng khan hiếm nguồn cung USD trong ngắn hạn tại châu Âu.

Không có dấu hiệu tin tặc đứng đằng sau “ngày thứ Năm kinh hoàng” trên phố Wall, ông John Brennan, một quan chức chống khủng bố Mỹ cho biết. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News Sunday về khả năng liệu có tin tặc đằng sau việc chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm tới gần 1.000 điểm trong phiên ngày thứ Năm (6/5), ông John Brennan khẳng định: “Hiện chưa có dấu hiệu nào của việc này”. Brennan cũng cho biết thêm, các nhà điều tiết thị trường Mỹ vẫn đang cố gắng đưa ra quyết định nguyên nhân của sự giảm điểm thê thảm trong phiên ngày thứ Năm. Những bên tham gia thị trường cho rằng, việc giao dịch với tần suất cao và sử dụng thuật toán tự động hóa quá mức của các quỹ đầu tư đã đẩy thị trường giảm điểm sâu hơn.

Giới kinh tế Trung Quốc bi quan về mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức dưới 3% của chính phủ. Ông Liu Shijin, phó chủ tịch Trung tâm nghiên cứu phát triển Trung Quốc (DRC), một cơ quan nghiên cứu kinh tế trực thuộc chính phủ Trung Quốc, cho rằng, khi thanh khoản dồi dào đẩy giá cả tăng cao hơn, Bắc Kinh nên đặt mục tiêu lạm phát giá cả tiêu dùng ở mức 5% là hợp lý. Theo ông Liu, mức lạm phát 3% là lý tưởng. Thế nhưng, Trung Quốc sẽ gặp không ít khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu này. Áp lực tăng chỉ số giá tiêu dùng cao tại Trung Quốc một phần bởi tín dụng tăng trưởng quá nóng trong năm ngoái. Tổng giá trị các khoản vay mới tại Trung Quốc năm 2009 là 9,6 nghìn tỷ NDT, tương ứng 1,4 nghìn tỷ USD – mức cao nhất trong lịch sử. Ông Liu dự báo kinh tế Trung Quốc, năm 2010, tăng trưởng 9% đến 10%. Kinh tế Trung Quốc trong khoảng thời gian còn lại của năm sẽ tăng trưởng chậm lại sau khi đã tăng trưởng 11,9% trong quý I.

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)