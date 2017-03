Thị trường vàng thế giới hiện nay và dự báo

Phát đi tín hiệu là, xu hướng tăng giá vàng từ năm 2001 đến nay có thể sẽ dừng lại trong giai đoạn trung hạn do lãi suất tại Mỹ đang nằm ở mức thấp kỷ lục và không thể giảm sâu hơn nữa, trong khi USD bắt đầu trở nên vững chắc từ tháng 12-2009 do lo ngại về nợ nần tăng cao tại nhiều nước trong khu vực EU đã giáng mạnh vào đồng euro, gây bất lợi cho hoạt động đầu tư vào vàng. Tuy nhiên, khả năng tăng lãi suất tại Mỹ chỉ có thể bắt đầu từ quí IV-2010, thậm chí có thể muộn hơn, khi đó USD sẽ tăng giá vững và vàng giảm giá rõ nét.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, những lo ngại về tính ổn định của tiền giấy và lạm phát có thể giữ giá vàng ở mức cao, nhưng vàng đang phải đối mặt với khó khăn trong việc giữ lại dòng vốn đầu tư bùng phát vào vàng vốn đã đẩy giá vàng lên tới 1.226 USD/ oz vào đầu tháng 12-2009.

Về tương quan cung cầu, giá vàng tăng cũng do khu vực chính thức bán ít và nhiều ngân hàng trung ương vừa mới mua vào đã làm giảm nguồn cung: Ấn Độ mua 200 tấn vàng vào cuối năm 2009, Trung Quốc đã mua lượng vàng khá lớn trong những ngày đầu năm 2010. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, nhiều ngân hàng trung ương mua vàng cũng không làm tăng giá vàng, việc các công ty khai thác vàng mua lại vàng theo hợp đồng hoán đổi chỉ làm nhu cầu tăng một cách yếu ớt do chỉ có một công ty khai thác duy nhất (AngloGold Ashanti) là còn giữ lượng vàng dự phòng tương đối lớn.

Giá vàng cao đã khuyến khích hoạt động tìm kiếm và nhiều mỏ vàng được khai thác, sản lượng vàng trong năm 2010 sẽ tăng đáng kể, các công ty khai thác đã tìm cách nâng sản lượng. Tháng 12-2009, công ty khai thác vàng lớn nhất (Barrick Gold – ABX.TO) cho biết là sản lượng vàng sẽ tăng vào cuối năm 2010, công ty khai thác vàng thứ hai Newmont Mining – Nem. N) cũng tăng 5%-10% sản lượng vàng so năm 2009.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới, vàng trang sức thường chiếm khoảng 2/3 nhu cầu vàng toàn cầu, đã giảm 23% trong năm 2009 do giá tăng quá cao và thu nhập cá nhân giảm mạnh, nổi bật là tại Ấn Độ với giá vàng tăng 28% so với đồng rupee và hạn hán kéo dài đã làm giảm 19% nhu cầu. Nhu cầu vàng tại Ấn Độ giảm còn do nhiều thị dân Ấn độ mua vàng chất lượng thấp và diamon, người nông thôn mua ôtô, đồ điện và hàng tiêu dùng thiết yếu khác. Nhu cầu đang bị dồn nén tại quốc gia này chưa thể phục hồi trong năm 2011 mặc dù Ấn Độ là nơi có nhu cầu vàng trang sức cao nhất thế giới, thậm chí nếu nhu cầu tăng thì tổng lượng vàng nhập khẩu tại Ấn Độ cũng vẫn thấp, tổng lượng vàng nhập khẩu vào Ấn Độ trong một thập kỷ qua chỉ đạt dưới ngưỡng 800 tấn mặc dù dân số và thu nhập tăng.

Xếp thứ hai sau Ấn Độ là Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng mạnh trong dài hạn và nhiều chủng loại vàng hấp dẫn đã thúc đẩy nhu cầu tại quốc gia này với mức tăng 8,0% vào năm 2009 và vượt Ấn Độ, trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, thói quen tiết kiệm của người dân nông thôn Trung Quốc làm tăng mối quan tâm đến vàng do giá vàng tăng nhưng vẫn thấp so với thu nhập, hơn nữa còn có thị trường mua sắm trực tuyến. Động thái của người Trung Quốc mua vàng do họ không rõ giá trị bản tệ so với USD và vàng không phải là sở thích truyền thống như đối với người Ấn Độ, rất ít người giàu Trung Quốc có nhu cầu mua vàng. Tuy nhiên, nhu cầu vàng tại Trung Quốc được trang trải chủ yếu bằng lượng vàng khai thác trong nước, nhập khẩu từ nước ngoài chỉ xảy ra khi giá vàng giảm sâu, nên không tác động nhiều đến thị trường vàng thế giới.

Trong khi đầu tư khai thác vàng đang làm thay đổi tương quan cung cầu, việc tăng quĩ vàng trở lại có thể xảy ra khi có tín hiệu tăng mạnh nhu cầu và điều này sẽ hỗ trợ giá vàng do thị trường vàng rất nhỏ bé, mặc dù không lớn như cuối năm 2009 do giá vàng tăng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lo ngại tiếp theo là sự phá giá đồng tiền do bất ổn kéo dài trên các thị trường tài chính cũng làm tăng sự quan tâm đối với vàng để bảo tồn giá trị tài sản, một khi các đồng tiền bị mất giá.

Bên cạnh những yếu tố tác động giảm giá vàng, vàng có thể không bị tác động của sự phục hồi USD nếu những yếu tố khác nổi lên, đôi khi chỉ gây tác động tâm lý làm thay đổi tương quan cung cầu. Điều này xuất phát từ thực tế là, mặc dù kinh tế thế giới đang phục hồi, GDP toàn cầu có thể trở lại mức trước khủng hoảng vào đầu năm 2010, chủ yếu nhờ nhóm có thu nhập cao và những doanh nghiệp hưởng lợi từ sự phục hồi của giá cổ phiếu, trong khi các động lực tăng trưởng truyền thống như thị trường bất động sản và công nghiệp chế tạo hoạt động không hiệu quả, mỗi nước lại có phản ứng đối phó khác nhau tùy theo vị thế của cán cân vãng lai và điều này đang kìm hãm quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Trong năm 2010, kinh tế 16 nước EU tiếp tục trì trệ, tăng trưởng tín dụng đạt thấp, lòng tin của các doanh nghiệp và người tiêu dùng xấu hơn so với kỳ vọng. Tại Vương quốc Anh, mặc dù lòng tin của người tiêu dùng đã phục hồi trong 4 tháng qua, nhưng đồng bảng Anh có nguy cơ phải phá giá do nợ công tăng cao và trái phiếu chính phủ Anh đã mất tính hấp dẫn. Đồng yên tuy không giảm mạnh nhưng không hấp dẫn nhà đầu tư do kinh tế Nhật Bản tiếp tục suy thoái trong sáu tháng đầu năm 2010 với nợ công tiếp tục tăng cao và gần bằng hai lần qui mô nền kinh tế.

Ngay tại Mỹ, khu vực tài khóa vẫn tác động xấu đến triển vọng phục hồi do quốc hội còn gặp khó khăn trong việc tăng thuế hoặc giảm chi tiêu. Đây là những yếu tố cơ bản phản ánh một sự phục hồi thiếu cân bằng trầm trọng và tại một thời điểm nào đó, lượng tiền cung ứng lớn sẽ dẫn đến lạm phát, và nếu lạm phát tăng cao, lãi suất và giá vàng cũng sẽ tăng theo.

Tóm lại, xu hướng vàng giảm giá thể hiện ngày càng rõ nét, nhưng thế giới còn thận trọng về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu và nguy cơ mất giá đồng tiền, nhưng có lẽ các quốc gia hàng đầu sẽ không để tình hình thế giới xấu hơn, và vai trò của vàng trong nền kinh tế thế giới sẽ giảm dần.

Theo Văn Thanh (sbv.gov.vn)