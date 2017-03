Thị trường vàng thế giới trở lại xu hướng tăng

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới (17/5), giá vàng giao tháng 6 trên sàn giao dịch hàng hóa Sydney đang tăng 8 đôla (+0,7%) so với cuối tuần trước lên 1.236 đôla một ounce. Trong khi đó, giá vàng giao ngay tăng 2 đôla lên 1.233,4 đôla mỗi ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 13/5, vàng thế giới đã lập mức giá cao kỷ lục mọi thời đại là gần 1.250 đôla mỗi ounce. Tuy nhiên, thị trường sau đó đã hạ nhiệt do áp lực bán chốt lời và đồng đôla tăng giá so với euro. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, vàng hiện vẫn thu hút sự quan tâm rất lớn của của các nhà đầu tư.

Nhiều nhận định kém sáng sủa đối với thị trường dầu thô. Tuần trước, thị trường vàng đen chịu nhiều tác động tiêu cực từ sự phục hồi kinh tế chậm chạp ở khu vực châu Âu, cũng như bão khủng hoảng nợ có nguy cơ vượt ra khỏi biên giới Eurozone. Giá dầu thế giới đã xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, sau khi mất tới 4,7% trong 5 phiên giao dịch cuối tuần trước. Theo nhiều nhận nhận định của giới phân tích thị trường, giá dầu thô có thể chạm xuống ngưỡng 60 đôla mỗi thùng nếu như thị trường tài chính vẫn diễn biến bất ổn như hiện nay. Các khảo sát từ kênh Bloomberg cho thấy, lượng dự trự dầu thô của Mỹ sẽ tiếp tục tăng tuần thứ mười lăm liên tiếp trong tuần kết thúc ngày 14/5. Giới đầu cơ ngoại hối sẽ vẫn đẩy mạnh bán ra đồng euro. Những lo ngại xoay quanh những biện pháp giảm nợ của chính phủ các nền kinh tế châu Âu sẽ làm suy yếu đà tăng trưởng kinh tế Eurozone, hối thúc nhà đầu tư tìm đến đồng bạc xanh hay yen Nhật như nơi trú ẩn an toàn. Sáng nay, tại Tokyo, mỗi euro đổi được 1,2344 đôla so với phiên cuối tuần trước là 1,2358 đôla. Tuần trước, đồng euro mất 3,1% giá trị so với đồng bạc xanh, và mất 2,1% với đồng yen Nhật. Theo số liệu từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lại Mỹ (CFTC), số hợp đồng đánh cược đồng euro sẽ suy giảm trong giỏ 16 ngoại tệ quốc tế của các quỹ phòng hộ và các nhà đầu cơ lớn đã leo lên mức cao kỷ lục 113.890, cao hơn mọi dự đoán trước đó. Đây là tuần thứ ba liên tiếp, số hợp đồng kỳ hạn đánh xuống đồng euro liên tục tăng. Giới chức Mỹ chính thức hé lộ nguyên nhân gây ra ngày thứ Năm “hoảng loạn”. Nghi vấn tập trung vào một giao dịch "xả hàng" khối lượng cực lớn hợp đồng 500 e-mini futures trên thị trường tương lai và cũng chính thức phủ nhận lỗi gõ nhầm giao dịch hay tin tặc. Các bên thanh tra, trong nỗ lực cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của việc thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sâu trong thời gian quá ngắn phiên ngày thứ Năm (ngày 6/5), đang xem xét kỹ hành vi bán tháo cổ phiếu chỉ số tương lai của một trader, 10 phút trước khi giá cổ phiếu bắt đầu rơi không phanh. Ông Gary Gensler, chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày thứ Ba, cho rằng trong khoảng thời gian quan trọng trên, một người giao dịch đã thực hiện giao dịch với khối lượng tương đương 9% toàn bộ khối lượng giao dịch của một hợp đồng phái sinh chỉ số được giao dịch nhiều nhất, có tên 500 e-mini futures contract. Tất cả lệnh của nhà đầu tư này đều là lệnh bán, trong khi đó khoảng 250 người giao dịch thường xuyên khác trong cùng thị trường vẫn vừa bán và mua. Hy Lạp đang cân nhắc tiến hành một số quyết định pháp lý chống lại các ngân hàng đầu tư Mỹ vốn được coi là tác nhân góp phần tạo ra khủng hoảng nợ tại nước này. Ông George Papandreou, Thủ tướng Hy Lạp, mới đây đã nói đến khả năng trên. Ông nói: “Tôi không loại bỏ khả năng này”. Thủ tướng Hy Lạp cho biết quyết định liệu phía Hy Lạp có kiện các ngân hàng Mỹ sẽ được đưa ra sau khi Hy Lạp tiến hành thanh tra nguyên nhân của khủng hoảng. Ông Papandreou cho biết: “Hy Lạp sẽ nhìn lại quá khứ và mọi việc. Nhiều quốc gia đang tiến hàng các cuộc điều tra tương tự tại nhiều nước cũng như tại Mỹ. Đó là nơi tôi nghe thấy từ gian dối và thiếu minh bạch. Vì thế cần xét đến trách nhiệm ở đây”. Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Kun-hee là người giàu nhất Hàn Quốc. Theo Chaebul.com, một trang web địa phương chuyên về thông tin liên quan tới các chaebol (một dạng tập đoàn kinh tế ở Hàn Quốc), giá trị cổ phiếu của Lee tính tới cuối phiên giao dịch ngày 12/5 vừa qua lên tới 8.780 tỷ won (10,71 tỷ USD). Ông Lee đang sở hữu gần 5 triệu cổ phiếu phổ thông và khoảng 12.000 cổ phiếu ưu đãi của Samsung Electronics; 2,2 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Samsung C&T Corp. và hơn 41,5 triệu cổ phiếu của Samsung Life Insurance. Vị trí thứ hai tới thứ 4 tất cả thuộc về các thành viên của gia đình Hyundai. Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Kia Automotive Group, Chung Mong-koo là người giàu thứ hai Hàn Quốc với 4.860 tỷ won; Chủ tịch đảng quốc gia Grand Chung Mong-joon ở vị trí thứ ba với 1.950 tỷ won. Con của chủ tịch Hyundai Kia là Chung Eui-sun xếp vị trí thứ 4 với 1.760 tỷ won. Theo Nguyễn Hùng ( VNE)