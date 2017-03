Thị trường vàng trên thế giới chờ đợi tin từ Hy Lạp

Vào lúc 7 giờ 48 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.719,59 USD/ounce.



Trong khi đó, đóng cửa phiên 14/2 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng Tư tới đây giảm 7,2 USD xuống 1.717,7 USD/ounce. Khối lượng giao dịch trong phiên này thấp hơn 20% so với mức trung bình của 30 ngày qua, nhưng vẫn cao hơn phiên trước đó.



Tại New York, hoạt động bán ra mang yếu tố kỹ thuật đã gây sức ép với vàng, trong bối cảnh kim loại quý này không thể vượt qua mức khoảng 1.730 USD/ounce lập trong phiên 13/2.



Những cảnh báo đánh đi từ hãng Moody's (về nguy cơ rớt hạng tín dụng của một số nước châu Âu) đã khiến thị trường vàng lo ngại. Hiện nhà đầu tư đang tập trung dõi theo những diễn biến tại Hy Lạp, khi Athens thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm để thuyết phục Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cứu trợ.



Giá vàng New York giảm trong bối cảnh đồng USD lên giá so với đồng euro. Giới phân tích nhận định: trong thời gian ngắn hạn, vàng vẫn nhạy cảm với những biến động của đồng tiền chung châu Âu.





Theo Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)