Thông tin tích cực từ Mỹ đẩy giá dầu thế giới đi lên

Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 10/2013 tăng 1,14 USD lên 108,37 USD/thùng; còn

giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 35 xu lên 115,26 USD/thùng.



Theo các nhà phân tích, dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm mạnh ngoài dự kiến đã làm nhen nhóm lên hy vọng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới cải thiện.



Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 1,8 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 30/8, cao hơn nhiều so với ước tính giảm 200.000 thùng của các nhà phân tích trước đó, đồng thời ghi dấu tuần giảm thứ tư trong năm tuần qua.



Chuyên gia John Kilduff, thuộc Again Capital, nhận định giá dầu còn được hưởng lợi từ thông tin lạc quan về kinh tế Mỹ, trong đó có số liệu về thị trường việc làm. Dấu hiệu tích cực này sẽ hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ, song đồng thời cũng củng cố thêm cho đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm thu dần chương trình mua trái phiếu.



Ngoài ra, mối lo sợ về việc Mỹ và đồng minh tấn công Syria tiếp tục là một trong những nhân tố chi phối thị trường dầu mỏ.



Theo chuyên gia Phil Flynn, thuộc The PRICE Futures Group, các nhà giao dịch trên thị trường không chỉ lo ngại về nguy cơ chiến tranh nổ ra, mà còn quan ngại về khả năng nguồn cung dầu mỏ bị thắt chặt.





Theo T.M (TTXVN)