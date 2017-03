Thượng viện Mỹ bỏ chương trình kiểm soát cá da trơn

Chương trình kiểm soát cá da trơn là một điều khoản bổ sung trong Dự luật Nông nghiệp 2012 đang được thảo luận ở Thượng viện Mỹ. Điều khoản này do một số nghị sĩ của các bang miền nam đưa vào nhằm bảo hộ cho ngành nuôi cá da trơn nội địa ở các bang này trước các sản phẩm nhập khẩu từ châu Á, đặc biệt là Việt Nam.



Hiện việc kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cá da trơn nhập khẩu do Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) thực hiện.



Việc lập thêm một chương trình kiểm soát nữa do Bộ Nông nghiệp thực hiện chủ yếu với mục đích ngăn chặn thương mại. Thượng nghị sĩ Mc Cain cho biết Cơ quan quản lý ngân sách chính phủ Mỹ (GAO) đã kết luận rằng chương trình này là "phí phạm và chồng chéo" ngân sách, đồng thời đề nghị Quốc hội loại bỏ.



Hai Thượng nghị sĩ Mc Cain và Kerry đưa ra đề xuất loại bỏ chương trình vào ngày 7/6 vừa qua. Trong bài phát biểu trước Thượng viện ngày 14/6, hai ông đã mạnh mẽ bác bỏ các lập luận bảo vệ chương trình này.



Sau khi đề xuất được thông qua, Viện Ngư nghiệp Quốc gia của Mỹ đã tuyên bố hoan nghênh động thái này, cho rằng việc thông qua "thể hiện ý chí mạnh mẽ của Thượng viện trong việc giải quyết vấn đề."



Viện này cũng kêu gọi Hạ viện có hành động tương tự nhằm "loại bỏ một chương trình bị phản đối rộng rãi bởi các nghị sĩ lo lắng về vấn đề ngân sách, các nhà lãnh đạo mong muốn thúc đẩy xuất khẩu nông sản Mỹ, và các thành viên Quốc hội cam kết giảm thiểu các quy định chồng chéo đối với doanh nghiệp Mỹ."



Dự luật Nông nghiệp 2012 dài hơn 1.000 trang với nhiều điều khoản bổ sung. Thượng viện Mỹ tiếp tục biểu quyết cho từng điều khoản trước khi bỏ phiếu thông qua dự thảo cuối cùng, dự kiến trong tuần này.





Theo Đỗ Thúy/Washington (TTXVN)