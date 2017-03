Thụy Sĩ đang đau đầu vì đồng tiền franc quá mạnh

Theo các chuyên gia kinh tế Thụy Sĩ, tỷ giá của đồng franc hiện nay đang đe dọa nền kinh tế nước này và buộc Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (BNS) phải có các biện pháp đối phó.



Trước tình hình này, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã quyết định thực hiện các biện pháp mới để đối phó với tình trạng tăng tỷ giá liên tục của đồng franc.



Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã đưa biên độ dao động của tỷ giá Libor về mức gần bằng không, đây là công cụ chủ yếu nhằm điều chỉnh chính sách tiền tệ của cơ quan này.



Theo đó, biên độ này nằm vào khoảng từ 0% tới 0,25% so với biên độ trước đây là từ 0% tới 0,75%. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ sẽ bơm thêm lượng tiền mặt ra thị trường trong những ngày tới.



Trước đó, ngày 02/08, 1,1 franc Thụy Sĩ đổi được 1 euro. Đây có thể coi là mức tăng tỷ giá kỷ lục của đồng franc, bởi vào thời điểm năm 2002, khi phát hành euro, 1,5 franc Thụy Sĩ mới đổi được 1 euro.



Từ đó tới nay, đồng franc Thụy Sĩ liên tiếp tăng giá so với euro và theo các nhà phân tích tài chính, nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, tỷ giá của đồng franc so với euro trong thời gian tới sẽ là 1:1. Đối với USD, đồng franc cũng đã đạt mức kỷ lục, 0,7710 franc bằng 1 USD trong ngày 02/08.



Lý giải về các biện pháp nêu trên của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, các chuyên gia tài chính Thụy Sĩ cho rằng, đồng franc mạnh sẽ ảnh hưởng xấu tới xuất khẩu và gia tăng các nguy cơ mất ổn định giá cả của Thụy Sĩ.





Theo Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)