Thụy Sĩ siết chặt quy định sản phẩm "Made in Swiss"

Động thái phản ánh những quan ngại đang ngày càng gia tăng về vị trí của các sản phẩm này trên thị trường thế giới.



Hội đồng Nhà nước và Thượng viện Thụy Sĩ đề nghị hàng công nghiệp được gắn mác "Made in Swiss" phải có 60% giá thành sản xuất được thực hiện ở trong nước. Các sản phẩm chế biến tự nhiên như thực phẩm phải có 80% trọng lượng được sản xuất tại Thụy Sĩ.



Dự kiến, cả hai viện Quốc hội Thụy Sĩ sẽ thông qua các quy định mới vào cuối tháng Sáu này để các quy định này có hiệu lực vào năm tới.



Chủ tịch Hiệp hội ngành đồng hồ Thụy Sĩ Jean-Daniel Pasche cho rằng quy định mới giúp duy trì và củng cố lòng tin đối với các sản phẩm gắn mác Thụy Sĩ. Nếu không có các quy định này, những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn có thể phá hoại danh tiếng của các sản phẩm "Made in Swiss."



Thụy Sĩ là một trong những quốc gia được đánh giá có thương hiệu sản phẩm tốt nhất thế giới, có thể mang lại thêm 20% lợi nhuận hoặc hơn, tùy thuộc vào mỗi loại sản phẩm. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn tồn tại một số sản phẩm in hình quốc kỳ của Thụy Sĩ nhưng không phải được sản xuất tại nước này.



Giới doanh nghiệp và Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Thụy Sĩ phàn nàn nhiều sản phẩm như đồng hồ, thậm chí cả sôcôla Thụy Sĩ cũng bị làm nhái trên khắp thế giới. Các sản phẩm như phích nước Trung Quốc, son dưỡng môi của Mỹ và Đức cũng được gắn mác bao bì Thụy Sĩ.



Ông Felix Addor, Phó Tổng giám đốc Viện Sở hữu trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ, cho rằng các công ty cũng cần xác định rõ sản phẩm được sản xuất tại Thụy Sĩ hay chỉ qua một khâu nào đó, hoặc sử dụng dịch vụ ở Thụy Sĩ.





