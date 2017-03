Thụy Sĩ tìm cách đối phó nguy cơ Eurozone sụp đổ

Thống đốc Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB), Thomas Jordan cho biết một nhóm các nhà chức trách Thụy Sĩ đã nhóm họp để thảo luận về những biện pháp đối phó với khả năng tăng giá của đồng nội tệ nước này, hiện được coi là “nơi trú ẩn an toàn.”



Theo ông Jordan, hồi tháng 9/2011, SNB đã can thiệp vào thị trường tài chính trong nước nhằm ngăn chặn đồng franc Thụy Sĩ tăng giá, khi các nhà đầu tư đua nhau săn lùng các tài sản an toàn nhằm tránh bớt rủi ro, làm tổn thương hoạt động xuất khẩu của Thụy Sĩ và ngành du lịch của nước này.



Ông Jordan cho biết cuộc khủng hoảng nợ tại Eurozone đã trở nên tồi tệ hơn trong những tuần gần đây, đồng thời dự đoán rằng giai đoạn khó khăn vẫn sẽ còn kéo dài. Bởi vậy, nhóm các nhà chức trách Thụy Sĩ đã thảo luận và tập trung chủ yếu vào việc tìm ra các biện pháp để giữ cho đồng franc không tăng giá, đồng thời chuẩn bị cho kịch bản Eurozone sụp đổ, mặc dù ông không chắc điều đó sẽ xảy ra



Ông Jordan nhấn mạnh rằng SNB sẽ nỗ lực để giữ tỷ giá giữa đồng franc Thụy Sĩ và đồng euro ở mức 1,2 franc/euro.



Trước đó, SNB đã khẳng định rằng ngân hàng này sẽ duy trì tỷ giá tối thiểu và chuẩn bị sẵn sàng để mua vào một số ngoại tệ không giới hạn nếu thấy cần thiết.



Động thái này được đưa ra sau khi giá đồng franc bất ngờ tăng vọt từ mức 1,23 franc/euro hồi đầu tháng 7/2011 lên 1,05 franc/euro vào tháng 8/2011.



Trong thời gian qua, đồng euro liên tục mất giá so với đồng USD và xuống dưới mốc 1,25 USD/euro, do sự bất ổn về kinh tế-chính trị tại khối đồng tiền chung, nhất là tương lai của Hy Lạp trong Eurozone, và nguy cơ lan rộng của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.





Theo Minh Trang (TTXVN)