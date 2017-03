Tiêu thụ hàng giảm, doanh thu Best Buy vẫn tăng

Theo đó, “gã khổng lồ bán lẻ đồ điện tử” đã có mức lợi nhuận trên cổ phiếu tốt hơn so với kỳ vọng, cho dù lượng tiêu thụ sản phẩm tại các cửa hàng bị sụt giảm.



Doanh thu của Best Buy trong quý I đạt 11,6 tỷ USD, cao hơn mức 11,52 tỷ USD mà giới phân tích dự đoán, trong khi mức lợi nhuận phi GAAP đạt 0,72 USD trên mỗi cổ phiếu, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, và vượt qua dự báo 0,59 USD trên mỗi cổ phiếu của Phố Wall.



Trong khi đó, tại thị trường nội địa Mỹ, doanh thu kinh doanh trực tuyến của Best Buy tăng 20%, và lượng tiêu thụ điện thoại di động tăng 13%, so với cùng kỳ năm ngoái.



Giám đốc điều hành Mike Mikan của Best Buy bày tỏ: “Kết quả kinh doanh trong quý I vừa qua đã đạt được kỳ vọng của chúng tôi, và Best Buy sẽ tiếp tục duy trì và phát triển chiến lược đã có để tiếp tục giành được thành công trong thời gian tới.”.





