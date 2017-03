Tín hiệu ngược chiều từ ngành chế tạo Anh và Pháp

Theo khảo sát do Markit tiến hành, Chỉ số Quản lý Sức mua (PMI) của Anh đã tăng từ 54,8 trong tháng 7/2013 lên 57,2 trong tháng 8/2013, mức cao nhất trong hai năm rưỡi qua, đồng thời ghi dấu tháng tăng thứ 5 liên tiếp. Các đơn đặt hàng mới và sản lượng đều tăng ở mức cao nhất trong gần 20 năm qua.



Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng lên mức cao nhất trong hai tháng so với đồng euro; lãi suất trái phiếu chính phủ cũng tăng lên mức nhất trong hai năm. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Mark Carney cho rằng nền kinh tế nước này vẫn cần nhiều sự trợ giúp từ mức lãi suất thấp kỷ lục trước khi có thể hồi phục hoàn toàn.



Tháng trước, BoE cho biết sẽ giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0,5% cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 7%. BoE dự kiến mục tiêu này sẽ đạt được vào cuối năm 2016. Song hiện có những dấu hiệu cho thấy sức ép lạm phát gia tăng, do giá nguyên liệu tăng, đẩy giá thành phẩm tăng theo. BoE cho hay có thể ngân hàng này sẽ tăng lãi suất nếu lạm phát tăng quá 2,5% trong 18-24 tháng.



Tại Pháp, PMI trong tháng 8/2013 vẫn giữ ở mức 49,7 giống như trong tháng 7/2013, dưới mức 50 (dấu hiệu suy giảm của một ngành hay lĩnh vực). Mặc dù theo số liệu hôm 14/8, kinh tế Pháp đã tăng trưởng 0,5% trong quý 2/2013, song các nhà phân tích cảnh báo rằng kết quả này có được chủ yếu là do khoản chi bất thường cho năng lượng, khi thời tiết lạnh giá kéo dài.



Hiện nay, Chính phủ của Tổng thống Francois Hollande đang chịu sức ép lớn trước đà tăng trưởng kinh tế yếu, sức cạnh tranh giảm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp, thâm hụt ngân sách và thuế đều cao. Tuy nhiên, mới đây, ông Hollande cho biết Chính phủ Pháp có thể điều chỉnh nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế trong cả năm nay. Trước đó, Tổng thống Hollande cũng từng khẳng định xu hướng gia tăng của tỷ lệ thất nghiệp sẽ đảo ngược vào cuối năm nay.





Theo T.M (TTXVN)