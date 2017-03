Tín nhiệm trái phiếu chính phủ Hungary bị hạ bậc

Tuyên bố của Moody's nêu rõ hãng này đã hạ xếp hạng tín nhiệm của trái phiếu chính phủ Hungary một bậc và vẫn giữ nguyên đánh giá triển vọng tiêu cực của kinh tế Hungary.



Mood's giải thích việc hạ mức xếp hạng tín dụng này do chưa nhìn thấy khả năng chắc chắn trong giai đoạn trước mắt Chính phủ Hungary có thể đáp ứng được các mục tiêu củng cố ngân sách và giảm nợ công bởi chi phí tài chính cao và môi trường tăng trưởng thấp.



Moody's còn nói rằng sẽ tiếp tục xem xét hạ bậc xếp hạng tín nhiệm trái phiếu chính phủ của Hungary nếu nước này không có những tiến bộ rõ rệt trong củng cố tài chính quốc gia mà nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu tiến bộ trong cải cách cơ cấu và thực hiện các kế hoạch trung hạn.



Trái với Moody's, ngày 24/11, một công ty xếp hạng tín nhiệm tín dụng quốc tế lớn khác là "Standard and Poor's" (S&P) lại tuyên bố chưa xem xét hạ mức xếp hạng tín nhiệm tín dụng của Hungary cho đến cuối tháng 2/2012 để chờ xem nước này có được sự trợ giúp của Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) hay không. S&P vẫn duy trì xếp hạng tín nhiệm tín dụng của Hungary ở mức "BBB-" với triển vọng tiêu cực mà cơ quan này đã tuyên bố ngày 11/11 vừa qua.



Trước đó, ngày 17/11, Buđapét đã đề nghị IMF và EU trợ giúp để tránh bị đánh tụt hạng tín nhiệm.



Từ đầu năm nay, Chính phủ Hungary do ông Viktor Orban làm thủ tướng đã thông qua các biện pháp kinh tế khắc khổ và coi đó là một phần trong nỗ lực nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách năm 2012 xuống dưới mức trần 3% theo quy định của EU, đồng thời giảm mức vay nợ. Tuy nhiên các biện pháp này cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Thậm chí hồi giữa tháng 11 vừa qua, đồng phorinh (Forint) của Hungary đã giảm giá xuống mức thấp kỷ lục so với đồng ơrô và nước này gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn của các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu.



Cùng ngày, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch cho biết đã hạ một bậc tín nhiệm của Bồ Đào Nha xuống còn "BB+" do mức nợ cao, tình trạng mất cân bằng tài chính lớn và triển vọng kinh tế u ám của nước này.



Fitch cũng đánh giá triển vọng của Bồ Đào Nha ở mức tiêu cực, điều này có nghĩa nước này còn có thể tiếp tục bị đánh tụt hạng tín nhiệm.



Fitch cho biết kinh tế của Bồ Đào Nha có thể giảm 3% trong năm tới, khiến cho các nỗ lực của chính phủ nhằm ổn định ngành tài chính công thêm khó khăn.



Bồ Đào Nha, tiếp bước Hy Lạp và Ailen, đã phải nhờ đến gói cứu trợ lên tới 78 tỷ euro của EU và IMF.





