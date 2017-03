Tin vắn kinh tế tài chính thế giới 19/1

Tỷ giá đồng euro so với đôla Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần qua, tiếp tục chịu tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp và quá trình phục hồi chậm chạp của kinh tế châu Âu. Trị giá đồng đồng tiền chung châu Âu cũng rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2009 sau khi báo cáo về tình hình kinh tế Đức cho thấy nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới này suy thoái trong 4 tháng liên tiếp.

Mở cửa thị trường Tokyo sáng 19/1, một euro chỉ tương đương 1,4406 USD và 130,57 yen Nhật. Đồng yen cũng tăng giá nhẹ so với đôla Mỹ, một USD chỉ còn ăn 90,64 yen, so với mức 90,78 yen của 24 giờ trước đó.

Giá vàng không có nhiều thay đổi vào đầu phiên giao dịch ngày 19/1 tại châu Á khi phần lớn sự chú ý của giới đầu tư đang hướng về cuộc họp của Ủy ban châu Âu (EC) bàn về vấn đề Hy Lạp. Tuy nhiên, giá một số kim loại quý khác như bạch kim và palladium lại đạt mức tăng cao nhất trong vòng 17 tháng qua.

Vàng giao ngay trên thị trường giao dịch điện tử New York được định giá 1.133,57 đôla Mỹ một ounce, tăng 2,65 USD (0,2%). Trong khi đó, giá vàng giao tháng 2 cũng tăng 0,3%, đạt 1.133,50 USD một ounce. Thị trường giao dịch trực tiếp tại Mỹ đóng cửa hôm nay để nghỉ lễ tưởng niệm luật sư da màu Martin Luther King.

Trong khi đó, dầu thô tăng 42 cent trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, đạt 78,42 USD một thùng. Các nhà phân tích dự đoán giá dầu có thể ổn định trong năm 2010 nhưng giá xăng có thế tiếp tục biến động.

Phát biểu trong ngày 18/1, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Dominique Strauss-Kahn đánh giá cao sự phục hồi của kinh tế thế giới. Ông Strauss-Kahn cho rằng hơn 2.000 tỷ USD mà các Chính phủ đã chi ra là động lực chủ yếu giúp kinh tế thế giới hồi phục. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để từ bỏ các biện pháp kích thích này.

Đánh giá cao vai trò đầu tàu của Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia châu Á nhưng Giám đốc IMF cho rằng không nên để quá nhiều tiền chảy vào các nền kinh tế mới nổi để tránh nguy cơ suy thoái kép do vấn đề bong bóng tài sản đã bắt đầu xuất hiện tại thị trường này.

nhà băng sẵn sàng nhảy vào một cuộc chiến pháp lý với chính quyền

Tại Mỹ, kế hoạch đánh thuế nhà băng của Tổng thống Obama đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Phố Wall. Hiệp hội Chứng khoán và Tài chính Mỹ, tổ chức vận động ngân hành lang số một của các ngân hàng Mỹ cho biết cácnếu dự luật nêu trên trở thành hiện thực.

Trong khi đó, thị trường tín dụng Mỹ đang cho thấy nhiều tín hiệu khả quan trong tháng 12/2009 khi hầu hết các ngân hàng đều cho biết tỷ lệ nợ chậm trả, nợ khó đòi đều giảm xuống đáng kể. JPMorgan, ngân hàng phát hành nhiều thẻ tín dụng Visa nhất cho biết tỷ lệ chậm nợ của khách hàng giảm 8,81% xuống 7,11%. Citigroup, ngân hàng sử dụng nhiều thẻ MasterCard nhất cho biết con số này cũng giảm xuống mức 9,56% so với mức 10,29 của tháng 11.

Hãng bảo hiểm Thụy Sĩ Swiss Reinsurance cho biết đang bán một phần bộ phận bảo hiểm nhân thọ cho tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett với giá 1,3 tỷ franc Thụy Sĩ (1,27 tỷ USD) để giải phóng một phần vốn cho các lĩnh vực đầu tư nhiều lợi nhuận hơn.

Warren Buffett cũng đang lên kế hoạch chia nhỏ số cổ phiếu hạng B

Trong khi đó,của Tập đoàn Berkshire Hathaway nhằm thu hút nhiều vốn hơn cho dự án mua lại hãng xây dựng và khai thác đường sắt Burlington Northern Santa Fe. Tỷ phú Mỹ cho rằng mức giá 3.247 USD một cổ phần hiện nay là quá đắt và không hấp dẫn giới đầu tư. Ông dự định sẽ chia nhỏ những cổ phiếu này, bán với giá 65 USD một cổ phiếu. Các cổ phần hạng A vẫn sẽ giữ giá 97.500 USD như vẫn được giao dịch trong tuần trước.

Một báo cáo gần đây của Chính phủ Trung Quốc cho biết các công ty hoạt động trong lĩnh vực Internet tại nước này đã thu lợi 11 tỷ đôla trong năm 2009. Doanh thu từ hoạt động quảng cáo, thương mại điện tử và trò chơi trực tuyến của các công ty này đã lên tới 74,3 tỷ USD trong năm 2009 và theo giới phân tích, có thể lên tới 112,3 tỷ USD trong năm 2010 và 273,4 tỷ USD trong năm 2013.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp mới nổi này đang bị đe dọa nghiêm trọng khi người khổng lồ Google dọa sẽ tẩy chay thị trường này sau những vụ tấn công liên tiếp của tin tặc. Google cho biết đang tiến hành điều tra chính các nhân viên của mình để phát hiện ra đầu mối dẫn tới những thiệt hại gần đây cho hãng.

Nhà chức trách Mỹ đang tiến hành thu hồi hơn 390 tấn thịt bò được đóng gói tại một nhà máy tại bang California do nghi nhiễm vi khuẩn E.coli có thể gây chết người. Loại thịt bò này được sản xuất tại nhà máy Huntington Meat Packing Inc of Montebello, bang California và tiêu thụ chủ yếu trong nội bộ bang. Cơ quan Dược và Thực phẩm Mỹ đang tiếp tục tiến hành điều tra về sự việc này.

