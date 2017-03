Tin vắn kinh tế tài chính thế giới 21/12

Những tin tức tốt lành về kinh tế Mỹ trong tuần trước tiếp tục được nối dài, giúp đôla Mỹ duy trì ở trạng thái cao so với đồng euro. Trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, mỗi euro đổi được 1,4341 USD, tăng tương đối so với mức thấp nhất của ngày 18/12 là một USD đổi 1,4262 USD (cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 4/9).



Triển vọng sáng sủa của nền kinh tế, sau những thông tin lạc quan về thị trường lao động và doanh số bán lẻ giúp đồng đôla giữ vững ở mức cao. Cùng lúc đó, đồng euro ở thế nhạy cảm do ngân hàng trung ương châu Âu tăng dự đoán về con số điều chỉnh của các ngân hàng.



Giá đôla không mấy thay đổi khiến thị trường vàng lặng sóng trong những tiếng đầu tiên giao dịch sáng nay. Tính đến 8h54 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương với 1.114,30 USD, nhích nhẹ 2 USD so với mở cửa.



Đồng yen mất giá so với USD ngay trong trong ngày đầu tuần 21/12. Tại Tokyo, một USD hiện đổi được 90,67 yen Nhật so với mức 89,72 yen vào cuối tuần trước. Đồng yen cũng mất giá so với 16 đồng tiền mạnh khác sau khi Ngân hàng trung ương Nhật cho biết sẽ không chấp nhận tình trạng CPI tiếp tục tăng trưởng âm trong tài khóa 2010.



Đồng yen hiện giao dịch với euro ở mức 129,83 yen đổi một euro (so với tỷ giá 129,03 yen một euro vào cuối tuần trước). Đây là tin vui với xuất khẩu Nhật Bản sau một thời gian dài chật vật do đồng yen tiếp tục mạnh lên.



Số liệu thống kê từ Chính phủ nước này cho thấy cũng cho thấy xuất khẩu của Nhật trong tháng 11 tăng chậm nhất trong vòng hơn một năm qua. Ngoài việc đồng yen tăng giá, một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này là do nhu cầu chi tiêu kích thích kinh tế của hầu hết các nước châu Á đang có dấu hiện chậm lại.



Riêng xuất khẩu đường biển của Nhật giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008.



Sáng 21/12 theo giờ Hà Nội, giá dầu tiếp tục tăng, đạt 73,36 USD một thùng, so với mức 73 USD đóng cửa thứ 6 tuần trước.



Indonesia có thể cân nhắc việc tái gia nhập Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC nếu năng suất khai thác vượt quá sản lượng tiêu thụ.



Hồi tháng 1, Indonesia rút khỏi OPEC do năng suất khai thác tại các giếng dầu lâu năm bị sụt giảm. Hồi 2008, Indonesia sản xuất được 978.000 thùng dẫu mỗi ngày, so với đỉnh cao 1,6 triệu thùng một ngày vào năm 1995.



Tính từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi ngày Indonesia khai thác 960.000 thùng dầu thô. Nước này hy vọng họ sẽ nâng con số này lên 965.000 thùng trong năm tới và 1,1 triệu thùng vào 2015. Đại diện Bộ Tài nguyên Khoáng sản của nước này cho biết trong thời gian tới, họ sẽ khởi động tìm kiếm một số mỏ dầu nhỏ mới. Những năm gần đây, Indonesia chưa có thêm giếng dầu lớn nào.



Vào cuộc họp của OPEC diễn ra tại Luanda vào thứ 3 tới, Indonesia sẽ tham dự với tư cách nhà quan sát.



Công ty dầu mỏ lớn nhất châu Royal Dutch Shell đang rao bán một số giếng dầu tại Nigeria, trị giá 5 tỷ USD. Cho đến nay, Shell là nhà khai thác lớn nhất và lâu dài nhất tại đất nước châu Phi này.



Thời gian gần đây, việc khai thác bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn xã hội tại Niger Delta, vựa dầu của Nigeria.



Cùng lúc đó, hôm Chủ nhật, Shell cùng một số công ty dầu mỏ khác tuyên bố trong vài thập kỷ tới, họ sẽ chi hàng chục tỷ USD để phát triển giếng dầu có trữ lượng lớn Majnoon tại Iraq.



Trong số các nhà đầu tư chạy đua đấu thầu mua lại tài sản của Shell tại Nigeria có cả hai công ty nhà nước của Trung Quốc là Sinopec CNOOC và CNOOC



Bất chấp tình trạng suy thoái của các nền kinh tế lân cận, Cuba cho biết vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 1,4% trong năm 2009. Tuy nhiên, đây vẫn là một sự thất vọng lớn đối với quốc gia từng đạt mức tăng GDP 12,5% trong năm 2006 và kỳ vọng đạt 6% trong năm nay.



Dubai World, một trong 3 tập đoàn kinh tế nhà nước lớn nhất của Dubai tiếp tục gặp khó khăn trong việc cơ cấu lại khoản nợ trị giá 22 tỷ USD. Chính quyền Dubai hiện chưa thông qua các điều khoản hỗ trợ đối với công ty này và đây được coi là nguyên nhân chủ yếu khiến hai ngân hàng liên quan đến vụ việc từ chối hoãn nợ cho Dubai World.



Người đứng đầu Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, đã đưa ra dự đoán ngành ô tô thế giới năm sau sẽ khởi sắc, nhờ lực đẩy của các thị trường Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và có thể cả Nga.



"Tôi cho rằng doanh số bán xe hơn toàn cầu trong 2010 sẽ tăng từ 1 đến 2 triệu xe so với năm nay", Martin Winterkorn, CEO của Volkswagen nhận định.



Tuy nhiên, biên lợi nhuận tại những thị trường này có thể không cao nên lãi sẽ không được như mong muốn. Do đó, 2010 vẫn là một năm khá khó khăn với thị trường xe hơi.



Riêng với Volkswagen, ông dự báo doanh thu sẽ tiếp tục tăng. Trong 11 tháng từ tháng 1 đến 11/2009, doanh số bán ra của VW tăng 2%, lên 5,85 triệu xe.





Theo Thanh Bình - Nhật Minh ( VNE)