Tin vắn kinh tế tài chính thế giới ngày 15/1

Đôla Mỹ



Đôla Mỹ hướng tới cú trượt giá dài nhất trong vòng 2 tuần qua so với đồng euro và yen Nhật sau khi các nhà đầu tư bắt đầu nghiêng theo phương án Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp để trợ lực cho nền kinh tế.

sản lượng công nghiệp cũng như doanh số bán lẻ tại của nước này trong tháng 12/2009 đều tăng chậm.

Báo cáo trong ngày 14/1 của Bộ Thương mại Mỹ cho thấyThông tin này lập tức khiến giới đầu tư tỏ ra hoài nghi trước đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tính chung trong cả tuần trước, đôla Mỹ đã mất giá so với 14 trong số 16 đồng tiền được sử dụng để tham chiếu.

Một USD tương đương 91,28 yen Nhật vào đầu giờ sáng ngày 15/1 tại Tokyo, mất 1,5% giá so với 24 giờ trước đó. Đồng bạc xanh cũng quy đổi với euro ở mức 1 euro ăn 1,45 USD, đưa đôla Mỹ tới mức trượt giá 0,6% trong vòng 5 ngày qua. Một euro hiện tương đương 132,27 yen Nhật.

Đôla Mỹ mất giá khiến nhiều nhà đầu tư tìm tới vàng như một kênh thay thế. 63% các nhà đầu tư được hãng Bloomberg lấy ý kiến cho rằng giá vàng có thể tăng trong tuần tới do nhu cầu tăng cao. Vào thời điểm 9 giờ sáng 15/1 (giờ Hà Nội), vàng được giao dịch trên thị trường thế giới với giá 1.142 USD một ounce, giảm nhẹ so với giá mở cửa tại Tokyo nhưng vẫn cao hơn giá giao dịch ngày 14/1 tới 4 USD.

Dầu thô



Giá dầu tiếp tục giảm ngày thứ 4 liên tiếp do ảnh hưởng tiêu cực từ ngành công nghiệp và bán lẻ Mỹ. Dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 hiện được giao dịch tại New York với giá 79,39 USD một thùng, giảm 0,3% so với 24 giờ trước đó. Dầu Brent giao dịch tại London cũng giảm giá 51 cent, đạt 77,8 USD một thùng.

Thương mại



Chi tiết về bản báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết sản lượng công nghiệp tại các nhà máy của nước này chỉ tăng 0,6% trong tháng 12/2009 (mức tăng của tháng 11 là 0,8%). Trong khi đó, doanh số bán lẻ tại thị trường nội địa lại giảm 0,3% (các chuyên gia trước đó dự đoán mức tăng của ngành này là 0,5% trong tháng cuối năm).

Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2008, doanh số bán lẻ trong tháng 12 tại Mỹ vẫn tăng 3,4%, đưa tổng mức bán lẻ trong hai tháng 11 và 12 lên mức 509,3 tỷ USD.

cao hơn con số 1,5 tỷ USD

Theo Văn phòng Tổng thống Mỹ, số tiền thuế mà hai tập đoàn tài chính hàng đầu nước này là JPMorgan Chase và Bank of America phải nộp trong năm 2009 có thểdo doanh thu mà JPMorgan Chase và BofA có được trong các lĩnh vực đầu tư vào công nghiệp và thị trường cổ phiếu.

Trong khi đó, các ngân hàng Mỹ đang tìm mọi cách để giảm tối đa khoản phí phải trả nếu như kế hoạch thu phí ngành ngân hàng của Tổng thống Obama được áp dụng. Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ mang về cho ngân sách Mỹ khoản tiền 118-120 tỷ USD trong vòng 10 năm tới đề bù đắp thiệt hại do những khoản cứu trợ ngành ngân hàng trong năm qua.

Cũng liên quan tới việc giải quyết hậu quả của cuộc suy thoái kinh tế, Ủy ban Điều tra khủng hoảng kinh tế Mỹ cho biết đang lên kế hoạch đưa cựu Chủ tịch FED Alan Greenspan ra điều trần để làm rõ trách nhiệm của cơ quan được coi là ngân hàng trung ương của Mỹ trong căn nguyên của cuộc khủng hoảng. Danh sách điều trần còn có tên của Chủ tịch đương nhiệm FED Ben Bernanke và cựu Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Mỹ Christopher Cox.

Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết gói cứu trợ nhà bảo hiểm AIG không nhằm mục đích cứu các ngân hàng khác, và ông cũng không liên quan đến vụ lùm xùm "cứu trợ cửa sau" gần đây. Đây là lời bình luận đầu tiên của ông Geithner sau khi một thành viên chủ chốt của Quốc hội Mỹ dọa sẽ đưa ông ra tòa. Những người buộc tội cho rằng chính Bộ trưởng Tài chính là người "giật dây" FED, cho phép dùng một phần trong số tiền cứu trợ AIG để san sẻ cho các ngân hàng khác như Goldman Sachs.

Hồi tháng 9/2008, Chính phủ Mỹ ra tay cứu AIG, với chi phí của gói cứu trợ lên đến con số khổng lồ 180 tỷ USD. Việc chính quyền quyết tâm cứu AIG bằng mọi giá khiến người dân Mỹ và các nhà làm luật đều tỏ ra bất bình.

Theo Nhật Minh ( VNE)