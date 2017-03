Tòa án Mỹ yêu cầu Toyota công bố tài liệu về các sự cố kỹ thuật

Một tòa án ở bang California, miền Tây nước Mỹ ngày 28/5 ra trát yêu cầu Hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản Toyota công bố những tài liệu liên quan tới các vấn đề kỹ thuật.

Cơ quan An toàn đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) mới đây thông báo, lỗi "tăng tốc đột ngột không chủ định" của các dòng xe do Toyota sản xuất đã làm ít nhất 89 người tử nạn và hơn 57 người khác bị thương trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến giữa tháng 5/2010. Cơ quan này cũng cho biết, trong thời gian qua đã nhận được hơn 6.000 khiếu nại về lỗi tăng tốc đột ngột của các xe do "đại gia" Toyota của Nhật Bản sản xuất.

Kể từ mùa Thu năm 2009, Toyota đã phải thu hồi hơn 8 triệu xe của hãng vì các sự cố liên quan đến chân ga, thảm lót sàn và phanh. Hãng đã phải trả khoản tiền phạt khổng lồ lên tới 16,4 triệu USD do phản ứng chậm chạp trong việc thu hồi các xe có lỗi ở hệ thống chân ga, cũng như phải đối mặt với hàng trăm vụ kiện lớn nhỏ.

Theo VOV/AP