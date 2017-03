Tội phạm mạng - đe dọa mới của an ninh năng lượng

David Emm, chuyên gia Liên hợp quốc nghiên cứu an ninh mạng lưu ý tội phạm mạng trước đây tập trung đột nhập các hệ thống để lấy cắp thông tin tài chính cá nhân, nhưng nay với kỹ năng tinh vi và đa dạng hơn, chúng đã nhắm vào các hệ thống được bảo vệ nghiêm ngặt và phức tạp hơn nhằm lấy cắp thông tin mật.



Với những thông tin này, các tổ chức tội phạm có thể làm gián đoạn các hệ thống công nghiệp năng lượng, làm sai lệch hệ thống điều hành an ninh năng lượng ở nhiều quốc gia và trên toàn cầu.



Các công ty năng lượng, khai thác dầu khí... bị tấn công mạng thường xuyên. Hầu hết các hoạt động sản xuất, điều hành và phân phối năng lượng đều được hệ thống máy tính kiểm soát nên nguy cơ này đã đặt ngành công nghiệp năng lượng và an ninh năng lượng trước những hiểm hoạ lớn và rất dễ bị tổn thương. Hậu quả để lại là rất khốc liệt và ảnh hưởng lâu dài trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế xã hội và môi trường.



Các chuyên gia Liên hợp quốc ước tính thiệt hại của ngành năng lượng thế giới do tội phạm mạng đã lên tới 221 tỷ USD hàng năm.





