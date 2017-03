Tổng mức nợ công của Anh hiện lên tới 74,6% GDP

Như vậy, tổng mức nợ công của Anh hiện đã lên tới 1.190 tỷ bảng (hơn 1.844 tỷ USD), tương đương 74,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).



Theo ONS, nợ công của đảo quốc "Sương mù" trong tháng 8 thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế, chủ yếu do các bộ, ngành áp dụng cắt giảm chi tiêu nhiều hơn theo chương trình "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ.



Giảm nợ công được xem là một trong những mục tiêu chính trong chính sách kinh tế của chính phủ liên minh hiện nay, trong đó có mục tiêu kiềm chế nợ công trong năm 2013 dưới mức 120 tỷ bảng (186 tỷ USD).



Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính George Osborne đang phải đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ vì kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách chưa đạt nhiều tiến triển, một phần do nền kinh tế nước này vẫn tăng trưởng yếu. Chính phủ Anh đã đề ra mục tiêu xóa bỏ thâm hụt cơ cấu vào cuối tài khóa 2017-2018, chậm hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu.



Các số liệu trong tháng 8 cũng cho thấy các biện pháp khắc khổ của Chính phủ Anh đã phần nào giúp cải thiện lĩnh vực tài chính công, khi chi tiêu của các bộ, ngành giảm 2,2%, trong khi nguồn thu từ thuế từ đầu năm đến nay tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2012.



Chính phủ Anh hy vọng rằng đà phục hồi của nền kinh tế sẽ làm tăng nguồn thu từ thuế, theo đó giúp nước này đạt các mục tiêu về nợ công. GDP của Anh đã tăng 0,7% trong quý II vừa qua và được dự báo tiếp tục tăng trong hai quý còn lại của năm 2013.



Bà Rowena Crawford, chuyên gia kinh tế cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu tài chính (IFS), cho biết nguồn thu từ thuế trong 5 tháng đầu năm 2013 tăng mạnh hơn so với dự báo của Cơ quan giám sát độc lập về ngân sách (OBR). Bà Crawford nhận định rằng nợ công của Anh trong năm 2013 có thể thấp hơn 13 tỷ bảng so với con số dự báo của OBR.



Trong khi đó, chuyên gia kinh tế trưởng của Liên đoàn các Phòng Thương mại Anh (BCC) David Kern cho rằng những cải thiện về nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong những tháng gần đây sẽ giúp Anh tiếp tục giảm thâm hụt ngân sách, nhưng với tốc độ chậm.



Theo ông Kern, nguồn thu từ thuế vẫn chưa thể đạt được mức trước thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Anh tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Do vậy, Chính phủ Anh vẫn cần phải tiếp tục cắt giảm mức chi tiêu công hiện nay nếu muốn giảm thâm hụt ngân sách.





Theo TTXVN