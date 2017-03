TQ đầu tư 6 tỷ USD để xây cảng biển ở Indonesia

Ngoài việc xây dựng bến cảng, công ty của Trung Quốc sẽ hợp tác với một đối tác chính ở Indonesia là công ty dệt may PT Stritex để xây dựng các nhà máy sản xuất ximăng và một nhà máy dệt tại các khu công nghiệp nói trên.



Giám đốc phụ trách của PT Stritex, ông Sri Saptoto cho biết, Bộ Thư ký Nhà nước Indonesia đang xem xét và sẽ quyết định thời điểm cho triển khai đầu tư.



Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho địa phương, nhất là tạo công ăn việc làm cho ít nhất là 70.000 nhân công, trong đó 60-70% được ưu tiên cho người địa phương.



Trước những quan ngại về vấn đề môi trường do dự án nằm trong khu dân cư và gần con sông lớn Bengawan Solo, giới chức địa phương ban quản lý dự án đã lên tiếng đảm bảo sẽ không có bất cứ chất thải độc hại nào được thải ra.



Cảng biển, ximăng và dệt may là những ngành công nghiệp sản xuất cần nhiều nhân công và nguồn nguyên nhiên liệu - vốn là lợi thế cạnh tranh và cũng là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Indonesia.



Thời gian qua, Trung Quốc chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng và công nghiệp sản xuất ở Indonesia để tận dụng nguồn nhân công giá rẻ, nguồn nguyên nhiên liệu và đón đầu sự bùng nổ của ngành vận tải biển, thị trường tiêu thụ ximăng, dệt may tại Indonesia và khu vực Đông Nam Á.





Theo Nguyễn Anh Ngọc (TTXVN)