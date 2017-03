Tranh cãi tiền tệ Mỹ - Trung chưa ngã ngũ

Chính sách tiền tệ nói chung và đồng nhân dân tệ nói riêng sẽ là một trong những tâm điểm tại hội nghị thượng đỉnh kinh tế G20 tại Hàn Quốc vào tuần tới. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Mike Froman, phó trưởng nhóm cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ hôm qua tuyên bố cuộc tranh cãi về chính sách tiền tệ của Trung Quốc sẽ không được giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh kinh tế G20 tại Hàn Quốc vào tuần tới.

“Giải quyết tranh cãi tiền tệ là một nỗ lực liên tục. Đó không phải là vấn đề mà các nhà lãnh đạo có thể giải quyết dứt điểm tại Seoul”, ông nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định chính sách tiền tệ của Bắc Kinh là nhất quán và thể hiện tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc đối với thế giới. Theo ông, Bắc Kinh chủ trương tiến dần từng bước trong quá trình thay đổi chính sách tiền tệ. Nếu các nước khác muốn đảo ngược cán cân mậu dịch thì họ phải thay đổi mô hình phát triển, tái cấu trúc nền kinh tế, thúc đẩy mậu dịch tự do và công bằng, chống mọi hình thức bảo hộ thương mại.

Các thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trong tình trạng lình xình do giới đầu tư chờ đợi kết quả bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ và những thông tin mới về kế hoạch bơm tiền vào nền kinh tế trong cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm nay. Đây là hai sự kiện có thể định hướng xu thế của thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian còn lại của năm.

Giá cổ phiếu tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch buổi sáng nhờ thông tin về mức tăng trưởng vượt kỳ vọng của các ngành sản xuất của Trung Quốc và Mỹ trong tháng 10. Nhưng đà tăng chững lại và giá nhiều cổ phiếu bắt đầu lao dốc vào buổi chiều. Mặc dù vậy, chỉ số S & P 500 và Dow Jones lần lượt tăng 0,09 và 0,06%, còn chi số Nasdaq mất 0,1%.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các sàn giao dịch chứng khoán châu Âu đóng cửa với những diễn biến trái chiều trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp của khu vực sử dụng đồng euro đồng loạt tăng. Thực tế này cho thấy quá trình phục hồi kinh tế của châu Âu vẫn mong manh và không cân bằng. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm gần 1%, chỉ số CAC-40 hầu như không đổi.

Doanh thu bán lẻ tại Đức giảm 2,3% trong tháng 9 - dấu hiệu cho thấy nước này vẫn gặp khó khăn trong nỗ lực kích cầu tiêu dùng nội địa. Thế nhưng thông tin này không khiến giới đầu tư Đức nao núng, bởi chỉ số DAX nhích thêm 0,1%.

Tin vui đối với nền kinh tế Pháp là công nhân ngành dầu khí quyết định chấm dứt phong tỏa các nhà máy lọc dầu trong cuộc biểu tình phản đối luật cải cách hưu trí của chính phủ trong mấy tuần qua.

Mất điểm là xu thế chủ đạo tại các thị trường khác tại châu Á. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc và S&P/ASX 200 lần lượt giảm 1,3% và 0,5%. Chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của Trung Quốc cùng mất 0,5% số điểm. Giá các cổ phiếu tại Ấn Độ, Đài Loan và Indonesia cũng giảm, trong khi sắc xanh xuất hiện tại các thị trường của Singapore và Malaysia.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,8% trong bối cảnh đồng yen tiếp tục tăng giá so với USD, đạt gần tới mức cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Lượng hàng hóa mà các công ty Nhật Bản sản xuất trong tháng 9 giảm so với tháng 8 do các hãng xe hơi và điện tử cắt giảm sản lượng. Đà giảm giá của các mặt hàng tiêu dùng bước sang tháng thứ 19 – dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản đang chững lại.

Giá dầu mỏ tăng hôm qua nhờ những thông tin tốt về tình hình kinh tế của Mỹ và Trung Quốc. Tại sàn giao dịch New York, dầu thô được giao dịch với mức giá 83,31 USD/thùng, tăng 0,49%. Giá vàng có xu hướng điều chỉnh, đà tăng dừng lại, giá ở mức 1.350,20 USD/ounce.

Minh Việt