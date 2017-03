Trào lưu dùng túi shopping hàng hiệu

Sử dụng túi shopping hàng hiệu đang trở thành trào lưu.

Theo Tuyến Nguyễn ( VNE)



Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), thị trường thời trang và phụ kiện đắt tiền tại Hàn Quốc đang phát triển không ngừng. Nhưng bên cạnh đó, trong nữ giới cũng đang có trào lưu sử dụng túi shopping giấy của các thương hiệu nổi tiếng sau khi mua đồ tại Cartier, Prada, hay Louis Vuitton…Mỗi chiếc túi giấy đựng đồ của các thương hiệu trên được rao bán với giá hơn 20 đôla Mỹ. Hiện có 2 công ty của Trung Quốc đang thành công với việc kinh doanh mặt hàng này, một bán túi giấy của Burberry và một bán túi của Calvin Klein.Trả lời phỏng vấn của WSJ, một trong số những người bán hàng trên cho biết những chiếc túi này rất đáng đồng tiền bởi vì chúng có logo của thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó, những chiếc túi này dày hơn và bền hơn so với những loại túi shopping thông thường.Nhưng theo giáo sư Sung Young-shin, người chuyên nghiên cứu tâm lý khách hàng tại Đại học Hàn Quốc: “Với văn hóa tập thể tại Hàn Quốc, điều này không chỉ là hành vi cá nhân. Đây không phải vì vấn đề nhu cầu của tôi mà là vấn đề là bạn bè tôi dùng nó”. Chúng tôi cho rằng việc dùng những chiếc túi giấy với logo của Louis Vuitton có thể cũng đem lại niềm kiêu hãnh như việc bạn sở hữu chiếc áo da Louis Vuitton.Tại Nhật, trào lưu tương tự từng thịnh hành từ thập niên 1980 khi giới trẻ Nhật mang túi giấy in logo hàng hiệu để chứng tỏ địa vị xã hội của mình. Trở lại sau vài chục năm, túi giấy mang nhiều ý nghĩa mới mẻ hơn. Người lớn và thanh niên Nhật ngày nay mang túi giấy một phần vì vẻ đẹp thời trang của những chiếc túi giấy hàng hiệu, một phần vì khuynh hướng thân thiện với môi trường đang khá phổ biến.Hầu hết túi giấy được sử dụng để đựng các vật dụng linh tinh như thức ăn, nước uống, tạp chí, khăn... Nghe có vẻ bình dân nhưng túi giấy cũng có giá của nó. Tại Nhật, giá một chiếc túi giấy của nhãn hiệu thời trang Louis Vuitton được rao bán đấu giá trên mạng hơn 20 USD, trong khi những chiếc túi của Cecil McBee có giá khoảng 8,5 USD/chiếc. Do đó không khó để giải thích vì sao trong khủng hoảng, các nhãn hiệu có tiếng như Prada hay Marc Jacobs vẫn được săn tìm, dĩ nhiên chỉ là các túi giấy, đỡ tốn kém hơn nhưng vẫn là “hàng hiệu”.Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc bỏ ra số tiền trên vào những chiếc túi giấy có vẻ hơi vô lý hay trưởng giả học đòi.