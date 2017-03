Triệu phú Mỹ xếp hàng nhận trợ cấp thất nghiệp

Chính phủ Mỹ chi 80 triệu USD để trợ cấp thất nghiệp cho triệu phú Mỹ. Ảnh: AP



Theo Phương Linh (VNE)



Theo Bloomberg, trong đợt khủng hoảng kinh tế tồi tệ vừa qua, Chính phủ Mỹ đã chi khoảng 80 triệu USD trợ cấp thất nghiệp cho các hộ gia đình có tổng thu nhập trên một triệu USD mỗi năm. Khoản tiền này đạt mức cao kỷ lục 29,9 triệu USD vào năm 2010. Số tiền vượt qua tổng thu nhập của khoảng 25 triệu gia đình Mỹ.Gần 3.200 hộ gia đình triệu phú đã nhận được khoản bảo hiểm thất nghiệp trung bình 12.600 USD mỗi hộ trong năm 2010. Trong số này, có 610 hộ đến từ New York, chiếm 20%, California có 810 hộ. Từ năm 2008 đến 2012, thành phố New York đã cắt 32.000 việc làm.Khoản tiền 80 triệu USD bằng chưa đầy 0,01% khoản thâm hụt ngân sách dự kiến 845 tỷ USD của Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, trợ cấp thất nghiệp cho các hộ triệu phú cho thấy sự thiếu sát thực trong một số chương trình trợ giúp liên bang. Số liệu này cũng cho thấy những khó khăn trong vấn đề hạn chế chi tiêu của Washington.George Walper Jr., Chủ tịch Spectrem Group, một công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường có trụ sở ở Chicago, nhận xét: "Có quá nhiều người lợi dụng sự hỗ trợ của chính phủ, đến nỗi những người khác cảm thấy rằng tại sao mình lại không làm như vậy".Các nhà làm luật Mỹ đã có nhiều nỗ lực nhằm xóa bỏ hoặc hạn chế tình trạng giới nhà giàu được hưởng các khoản trợ cấp. Tháng 12/2011, Hạ viện Mỹ đã thông qua một đạo luật cho phép đánh thuế 100% vào khoản trợ cấp thất nghiệp dành cho các cá nhân xin trợ cấp nhưng có tổng thu nhập vượt một triệu USD mỗi năm hoặc những cặp kết hôn xin trợ cấp nhưng có thu nhập trên 2 triệu USD.Bảo hiểm thất nghiệp ra đời ở Mỹ năm 1935 như một phần của đạo luật an sinh xã hội. Chính sách này cho phép các bang đánh thuế bảng lương từ các nhà sử dụng lao động để lấy quỹ trợ cấp. Các khoản trợ cấp hàng tuần khác nhau tùy theo bang. Người thất nghiệp có thể được nhận 405 USD mỗi tuần ở New York, nhưng chỉ nhận được 235 USD tại Mississippi.Ông Gary Burtless, chuyên gia cao cấp thuộc Viện Brookings ở Washington cho biết, số triệu phú nhận trợ cấp thất nghiệp chỉ chiếm khoảng 0,035% trong số 9,2 triệu người Mỹ được hưởng loại trợ cấp này vào thời điểm tháng 9/2010. Nhóm này cũng chỉ chiếm hơn 1% trong tổng số 280.360 triệu phú của Mỹ trong năm ngoái.