Trung Quốc đóng cửa nhà máy Coca Cola vì nghi nhiễm clo

Coca Cola đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động một nhà máy ở Sơn Tây, Trung Quốc sau khi giới truyền thông nước này đưa tin sản phẩm của hãng có chứa clo. Cục quản lý chất lượng của tỉnh này đã tiến hành điều tra và kết luận: “Việc thanh kiểm tra tại chỗ, rà soát sổ sách và phỏng vấn công nhân đã cho thấy tin tức của các cơ quan báo chí là chính xác”.







Nhà máy Coca Cola ở Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Nhà máy Coca Cola ở Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Theo Hà Thu (theo AFP)



Tuy nhiên, ngày 30/4, người phát ngôn của Coca Cola lại cho biết, sản xuất tạm thời bị ngừng không liên quan đến hàm lượng clo hay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc này là do những vấn đề khác nảy sinh trong quá trình thanh tra của chính quyền địa phương.Người này giải thích rằng: “Hàm lượng clo trong sản phẩm của chúng tôi vẫn trong mức an toàn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, Liên minh Châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc”. Clo là chất thường được dùng trong xử lý nước để chống vi khuẩn. Tuy nhiên, nồng độ clo cao lại có thể gây hại cho sức khỏe con người.Trong một thông báo gần đây nhất, Coca Cola tuyên bố: “Các sự cố tại nhà máy ở Sơn Tây chỉ là vấn đề ở riêng khu vực đó mà thôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết thật nhanh chóng. Những việc như thế này chưa bao giờ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của Coca Cola trên thị trường cả”.Sự cố này đã xảy ra vào tháng 2 khi một lượng nhỏ nước có chứa clo bất ngờ chảy vào nước uống trong quá trình bảo dưỡng định kỳ của công ty. Một quan chức địa phương giấu tên cho biết có tổng cộng 9 lô sản phẩm của công ty đã bị nhiễm độc.Trung Quốc đã gặp phải rất nhiều scandal về vệ sinh an toàn thực phẩm trong những năm gần đây. Nhiều người đổ lỗi việc này cho sự giám sát lỏng lẻo hoặc cố ý cắt chi phí để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.Quốc gia này là một trong những thị trường quan trọng nhất của Coca Cola và chiếm tới 7% doanh thu toàn cầu của hãng năm 2011. Coca Cola cho biết họ đang có kế hoạch đầu tư hơn 4 tỷ USD vào Trung Quốc trong vòng 3 năm kể từ 2012. Công ty này hiện có hơn 40 nhà máy đóng chai tại Trung Quốc sau khi hợp tác với đại gia thực phẩm COFCO và tập đoàn Hong Kong Swire Pacific.