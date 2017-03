Trung Quốc lần đầu tiên giảm lãi suất sau nhiều năm

Trong đó, lãi suất các khoản tiền gửi và vay thời hạn một năm của các thể chế tài chính sẽ lần lượt giảm 0,25 điểm phần trăm, lãi suất cơ bản của các khoản gửi và vay ở những mức khác nhau và lãi suất tiền nhà ở công trả trước cũng sẽ hạ giảm ở mức tương ứng. Sau khi điều chỉnh, lãi suất gửi và vay một năm sẽ là 3,25% và 6,31%.



Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng trung ương Trung Quốc sau ba năm rưỡi. Ở thời điểm giảm lần trước vào ngày 23/12/2008, Ngân hàng trung ương hạ lãi suất cơ bản tiền gửi và vay thời hạn một năm là 0,27 điểm phần trăm.



Ngân hàng Trung ương tuyên bố, bắt đầu từ ngày 8/6 sẽ điều chỉnh khung dao động lãi suất cơ bản của tiền gửi là 2,1 lần so với giới hạn tối đa và giảm khung dao động lãi suất tiền vay ở mức 1,8 lần so với mức tối thiểu đối với các thể chế tài chính.



Trước đó, lãi suất tiền gửi của các cơ quan tài chính nói chung ở Trung Quốc không cho phép có khung dao động, trong khi giới hạn tối thiểu của khung dao động lãi suất tiền vay là 1,9 lần so với lãi suất cơ bản.



Động thái này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý đầu năm nay đạt mức thấp nhất trong gần ba năm qua là 8,1%, và những chỉ số kinh tế chủ chốt của tháng Tư vừa qua cũng cho thấy xu hướng giảm sút.





